Jalen Smith (Maryland) et l’explosif Cassius Stanley (Duke) inscrits pour la Draft 2020

Les nouvelles de NBA concernant le processus pré-Draft ont visiblement rassuré quelques prospects puisqu’ils sont nombreux à s’être officiellement inscrit en ce début de semaine. Outre Nico Mannion, Jalen Smith, attendu au mieux en fin de premier tour, ou Cassius Stanley, qui devrait lui patienter jusqu’au deuxième, ont par exemple eux aussi rempli les papiers pour faire le grand saut vers la NBA.

Pivot à Maryland, Jalen Smith a le potentiel pour jouer à la fois à l’intérieur et sur les ailes avec ses 102 kilos pour 2m08 et une envergure bien plus grande.

Son talent est brut dans certains domaines, mais le sophomore est bon défenseur – une sélection dans la Big Ten All-Defensive Team – et efficace en attaque avec une large panoplie – 15.5 points de moyenne cette saison à 54% aux tirs et 10.5 rebonds. Il est d’ailleurs le seul joueur du pays à avoir compilé 60 contres et 30 tirs à 3-points.

Cassius Stanley n’aura quant à lui passé qu’une saison à Duke, mais il considère que c’est suffisant pour faire le grand saut et suivre son coéquipier Tre Jones. En 29 matchs, il a compilé 12.6 points à 47% aux tirs dont 36% de loin, 4.9 rebonds, et un paquet de dunks de folie, comme en témoignent ses highlights de très haute voltige.

Pour rappel, il avait battu le record de détente de Zion Williamson.