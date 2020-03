C.J. McCollum s’est mis en « mode intersaison »

Comme l’intégralité de ses collègues en NBA et des milliers de sportifs professionnels dans le monde entier, C.J. McCollum s’est retrouvé en repos forcé du jour au lendemain. Une situation inédite, qui s’est en plus aggravée avec le confinement réclamé par la ligue et la fermeture des salles d’entraînement.

« C’était étrange, je savais que ce serait long, donc je n’ai pas été à la salle d’entraînement de suite », raconte-t-il au site officiel de la franchise. « J’ai pris une semaine de repos, pour me recentrer sur moi-même, pour profiter de moments avec ma compagne. Ensuite, je me suis remis au travail, j’ai fait de la musculation. Sauf qu’ils ont fermé la salle d’entraînement. »

Dès lors, comment rester en bonne forme physique ? En travaillant chez soi, comme le fait LeBron James par exemple, qui diffuse sur les réseaux sociaux ses séances de travail. Encore faut-il être équipé…

« C’est là que je me suis dit que j’aurais dû construire un gymnase chez moi, quand j’ai acheté ma maison. On ne sait jamais ce qu’il va passer. Donc j’ai passé commande pour pouvoir utiliser du matériel chez moi, afin de faire de la musculation et d’avoir le nécessaire. Le problème, c’est d’abord qu’on ne sait pas qui travaille en ce moment, qu’on ne veut pas mettre des gens en danger sur le plan de leur santé et que d’ici là, la saison aura repris et je n’en aurai plus besoin. »

L’arrière des Blazers vit donc une période proche de celle de l’intersaison. C’est ainsi qu’il a abordé cette coupure, imposée par la ligue depuis le 11 mars dernier.

« J’ai effectué un basculement, mentalement. Je suis passé en « mode intersaison ». C’est-à-dire que je ne mets plus de réveil, je me lève quand je le sens. Je sais qu’on va reprendre la compétition à un moment ou un autre, mais je sais aussi que c’est nécessaire, mentalement et physiquement, de se reposer. La pression quotidienne n’est plus là, mais il faut tout de même bosser, même si on ne fait pas de cinq-contre-cinq comme habituellement. »