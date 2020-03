Coronavirus : Charles Barkley pas contaminé

Comme beaucoup, Charles Barkley n’avait pas saisi le danger de l’épidémie de Covid-19, plaisantant lors de l’apparition de la maladie en Chine… avant de tomber malade et de se mettre lui-même en quarantaine.

Le 12 mars, et face à de forts symptômes grippaux, « Chuck » avait ainsi commandé un test pour savoir s’il était contaminé, et il indique aujourd’hui avoir reçu les résultats.

« J’ai reçu les résultats de mon test Covid-19 ce matin et ils sont négatifs » a-t-il communiqué. « Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris contact avec moi et qui ont exprimé leur inquiétude et leur soutien. Soyez tous en sécurité et prenez les mesures nécessaires pour assurer votre bien-être ».

Le consultant pour TNT peut donc être rassuré, même si les autorités sanitaires continuent de se plaindre de cette santé publique à deux vitesses aux Etats-Unis, et demandent à Donald Trump de tester les personnes « en première ligne » face à la pandémie, « et pas les joueurs NBA »…