Pour la première fois de sa carrière, Serge Ibaka se sent épanoui dans un groupe

Dans une relative discrétion puisqu’il n’est pas toujours titulaire, Serge Ibaka réalisait une de ses meilleures saisons en carrière cette année à Toronto. Sa plus prolifique déjà, avec 16 points de moyenne, mais aussi 8.3 rebonds (deuxième marque de sa carrière) alors même qu’il ne joue que 27 minutes de moyenne.

L’intérieur est donc pleinement intégré au collectif des champions 2019. Il a notamment su se réinventer, en prenant plus de shoot à 2-3 mètres notamment, puis à 3-points.

« Chaque saison a été différente pour moi, mais être ici, cela a véritablement aidé mon jeu », explique-t-il à SLAM. « Le style des Raptors est vraiment bien adapté au mien. Ici, personne n’a d’ego et ça me motive. Quand je regarde mes coéquipiers, je me dis que si je travaille comme ça, cela va m’aider à rendre les choses plus faciles. »

Un Serge Ibaka plus complet offensivement, qui n’a jamais autant shooté (12.5 tentatives par rencontre) dans une équipe qui tourne très bien. Un rêve pour l’ancien du Thunder et du Magic.

« Je sens que c’est la première fois en onze ans de carrière que je peux jouer comme je le veux. J’ai toujours eu l’habitude d’être le joueur qui devait s’adapter au système. Mais depuis que je suis arrivé ici, avec notre style, la confiance que l’équipe me donne, j’ai travaillé différemment. J’ai l’impression de renaître après onze ans, car je suis heureux de jouer avec ces joueurs. »