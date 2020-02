Zach LaVine dément un nouvel accrochage avec son coach Jim Boylen

À qui s’adressait Zach LaVine dans cette séquence ? Durant la toute fin de rencontre du match face au Thunder, l’arrière des Bulls a montré des signes d’agacement. Alors qu’il venait de rentrer un tir compliqué à 3-points, pour maintenir son équipe en vie, il vitupérait : « J’ai marqué 40 putain de points ! » Dans la foulée, il inscrivait un autre panier primé, depuis le logo central cette fois, mais ses efforts seront insuffisants pour arracher la victoire.

Lorsqu’il a lâché ses mots, alors que Shai Gilgeous-Alexander se présentait aux lancers, Zach LaVine a semblé s’adresser à quelqu’un situé derrière lui, que le plan vidéo ne permet pas d’identifier. Son coach Jim Boylen ?

Zach LaVine assure que non : « Dans le feu de l’action, vous pouvez mal parler entre joueurs, n’est-ce pas ? C’est tout ce que c’était. On était encore derrière au score. Dennis Schroder me cherchait un peu et je lui ai juste fait comprendre : ‘Écoute, j’ai mis 40 points, je ne vois pas pourquoi tu t’adresses à moi.’ Je ne sais pas pourquoi certains ont pensé que je m’adressais à Jim. C’était juste de la compétition entre joueurs qui se parlent. »

Si beaucoup ont vu dans cette vidéo sans contexte un nouveau signe de tension entre Zach LaVine et Jim Boylen, c’est que la relation entre l’arrière et le coach semble assez tendue. On se souvient de l’épisode de novembre dernier, quand le coach avait sanctionné son titulaire après plusieurs erreurs défensives. Ou, bien plus récemment, quand le joueur affichait son incompréhension devant les « drôles » de temps-morts de fin de rencontre de son coach.

Jim Boylen assure juste vouloir que son joueur soit « plus efficace, des deux côtés du terrain. Je lui ai demandé de prendre moins de tirs contestés à deux points, d’aller sur la ligne des lancers et de shooter davantage à 3-points. Et d’être productif des deux côtés, être un gagnant, un joueur productif, un scoreur d’élite et un All-Star. »

Vaste programme pour le joueur qui, malgré sa meilleure production statistique en carrière, estime devoir « mieux faire ». Et ceci quelle que soit la relation avec son coach.

« Les caméras sont braquées sur moi ces derniers temps, donc certains vont émettre leurs hypothèses sur ce qu’il se passe entre Jim et moi, ou l’équipe. Mais notre relation est bonne. Je crois que dans la relation coach – joueur, personne ne devrait s’imaginer faire ami-ami ou devenir meilleurs amis. Il y a du respect mutuel entre deux compétiteurs qui veulent le meilleur et gagner, mais nous n’avons pas encore été dans cette situation de gagner. Cela fait monter la frustration mais au final, Jim et moi nous parlons. »