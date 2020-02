Coby White enchaîne un troisième match à plus de 30 points, mais restera sur le banc

Aucun rookie n’avait encore passé 30 points ou plus sur trois matchs de suite en sortie de banc dans l’histoire de la NBA. C’est désormais chose faite depuis cette nuit puisqu’après avoir enchaîné deux sorties à 33 points, Coby White a planté hier soir – toujours avec sa nouvelle coupe – 35 points à 13/21 aux tirs dont 6/9 à 3-points, ainsi que 7 rebonds, 3 passes et une seule balle perdue. Avec à la clé malheureusement, une courte défaite contre le Thunder.

« Il trouve sa place, et je l’ai dit depuis le premier jour, il est unique » souligne Zach LaVine, 41 points hier. Les deux hommes sont devenus le deuxième duo de l’histoire de leur franchise à enchaîner deux matchs à plus de 30 points chacun – après Bob Love and Chet Walker, et non Michael Jordan et Scottie Pippen. « Il peut scorer comme personne d’autre. Il continue de progresser. Il a 20 ans, et je crois qu’il commence à trouver son groove. »

Pas de promotion en vue

Une aubaine pour Zach LaVine, qui se décharge volontiers de la pression défensive adverse et accepte un peu de soutien, comme hier pour remonter un déficit de 24 points. « C’est super, surtout quand on est tous les deux sur le terrain. Il y a eu plusieurs fois dans le troisième et le quatrième où on était derrière, et je me suis donné pour revenir, avant qu’il ne prenne le relais pour maintenir notre avance. C’est super. Il bosse beaucoup, je reste longtemps à la salle et il est toujours là. Il va être spécial. »

La soirée aurait pu être encore plus savoureuse si l’ancien Wolf avait rentré son tir de la gagne. Mais le dernier mot aura été pour le Thunder de Chris Paul, mentor de Coby White justement.

« Je lui ai dit qu’il ne marquerait pas de nouveau 33 points » raconte CP3. Il en a donc mis 35. « Il est comme ça, il éteint la lumière. Je suis content de voir qu’il joue avec cette confiance. Cet été, on ira à la salle et on bossera ensemble » prévient le vétéran.

En attendant, son petit protégé aura-t-il une chance de glaner quelques titularisations ? Toujours pas, non. « On me pose la question sans cesse et je vais y répondre encore une fois : Coby est bien en ce moment, on va le garder ainsi. On va le laisser jouer et se développer » répond ainsi son coach, Jim Boylen.