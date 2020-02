En mode « Black Mamba », Bradley Beal a fait trembler Milwaukee

On fonce direct dans le 4e quart-temps. Les Bucks dominent tranquillement leur sujet avec une quinzaine de points d’avance. Eric Bledsoe marque à six mètres puis Robin Lopez bâche Jerome Robinson. Avec 17 points d’avance à dix minutes de la fin, le leader de la NBA peut voir venir. Sauf que les Wizards vont se réveiller. C’est Shabazz Napier qui lance les hostilités, et aidé de Rui Hachimura, l’ancien meneur des Wolves signe un 12-2 en deux minutes ! Khris Middleton lui répond, mais il n’y a plus que 10 points d’écart quand Bradley Beal revient en jeu (102-92).

Bradley Beal plante 17 points de suite !

Le show Beal peut débuter. Dans une ambiance vraiment incroyable, l’arrière des Wizards prend feu, et dans toutes les positions. Il est en état de grâce. Comme la veille à Chicago, il prend le match à son compte et il inscrit 17 points de suite ! Résultat, Washington revient à -3 (119-116) à deux minutes de la fin. Derrière, Giannis Antetokounmpo, malgré ses fautes, joue des coudes. Il loupe son tir, mais il met la claquette derrière (121-116). Mais son agressivité lui joue finalement des tours : il prend sa 6e faute sur une faute offensive, et Beal inscrit cinq points de suite, dont un lay up dans une forêt de bras pour permettre à Washington de passer devant (123-121). Tous les spectateurs sont debout. Les Wizards peuvent créer leur plus bel exploit de la saison.

C’est Eric Bledsoe qui refroidit l’ambiance sur des lancers pour égaliser (123-123). Les trente dernières secondes sont épiques. Brook Lopez bâche Rui Hachimura puis Milwaukee tente un alley-oop sur la dernière remise en jeu. Rien ne bouge, et on part en prolongation.

Khris Middleton prend la prolongation à son compte

Washington s’accroche et Hachimura puis Beal, encore et toujours lui, reprennent la main (130-128). Antetokounmpo n’est plus là, mais il reste un All-Star côté Bucks : Khris Middleton. Le shooteur avait déjà battu son record en carrière cette saison face à Washington, et c’est lui qui plante 7 points de suite pour redonner l’avantage aux Bucks (135-132). Son défenseur est collé à lui, mais son bras fait la différence. Il reste 30 secondes à jouer. Bradley Beal, qui atteint les 55 points, et Khris Middleton, qui atteint les 40 unités, s’échangent des lancers-francs.

La dernière possession est pour Washington. Évidemment, Bradley Beal est surveillé de très près, et Shabazz Napier trouve finalement Troy Brown Jr dans le corner. Le tir est équilibré, mais la balle caresse le cercle avant de ressortir ! Milwaukee est sauvé, et pour la deuxième soirée de suite, les Wizards s’inclinent 137-134 malgré les 55 points de Beal. Un exploit que plus personne n’avait réalisé depuis… Kobe Bryant.

Le résumé sur YouTube