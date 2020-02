Wendell Carter Jr. sur le retour

Joueur fragile, Wendell Carter Jr. n’avait disputé que 44 matches lors de sa première saison, touché au pouce gauche à la mi-saison, et sa seconde vient de connaître une sacrée entaille de six semaines d’absence.

Touché à la cheville droite, il était indisponible depuis le 7 janvier dernier, mais l’intérieur de Chicago devrait reprendre ce jeudi, contre les Hornets. Au meilleur moment puisque les Bulls entament la dernière ligne droite de la saison avec un objectif clair : rejoindre les playoffs.

« J’ai l’impression qu’avant ma blessure et celle de Lauri Markkanen, on était sur un rythme régulier pour atteindre les playoffs », commente-t-il. « Les blessures nous ont mis de côté. Il faut désormais non seulement être en bonne santé mais remettre tout le monde dans le bon sens pour se concentrer à nouveau sur les playoffs. »

Si les Bulls ont peut-être perdu Kris Dunn jusqu’à la fin de saison, Otto Porter Jr. revient par contre enfin en forme. L’ailier, qui n’a pas joué depuis novembre, s’est entraîné normalement. Son retour se rapproche même si aucun calendrier n’est annoncé. Lauri Markkanen, lui, pourrait reprendre fin février ou début mars.

« On a encore une chance de faire les playoffs », insiste Wendell Carter Jr. « Et si ce n’est pas le cas, ça donnera le ton pour la saison prochaine. Ces 27 matches restants doivent être pris très sérieusement, peu importe les fans et les commentaires autour de la franchise. On a encore une chance, donc c’est capital de jouer dur. »

Actuellement sur une série de six revers consécutifs, les Bulls (19-36) seraient bien inspirés de se réveiller dès les prochains jours puisqu’ils vont affronter notamment Charlotte et Washington, soit respectivement l’équipe qui est derrière (18-36) et l’autre qui est devant eux (20-33) au classement.