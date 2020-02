Les Clippers pestent encore contre les arbitres

Mercredi, Celtics et Clippers partageaient le même combat contre les officiels après leurs défaites à l’extérieur. Paul George ayant pris une amende de 35 000 dollars pour tout le monde.

Une sanction qui n’a pas empêchée Doc Rivers et ses hommes de revenir sur un coup de sifflet litigieux dans leur défaite d’hier contre… Boston.

L’action en question, un 3-points de Lou Williams avec la faute en fin de première prolongation, censé permettre aux Clippers d’égaliser et de passer devant en cas de réussite de l’arrière sur la ligne des lancers.

Mais après concertation, les officiels décident que Gordon Hayward a fait faute avant le tir, et qu’il doit donc n’y avoir qu’une remise en jeu. Sur celle-ci, Landry Shamet égalise et envoie les deux équipes en deuxième prolongation, mais les Californiens perdront le match et ne pourront pas s’empêcher de revenir sur ce fait de jeu.

Une action contestable sur deux points selon Doc Rivers

« C’est un mauvais coup de sifflet » regrette Montrezl Harrell. « Je n’essaie pas de me prendre une amende, mais on s’est dit qu’il fallait monter vite au tir vu qu’ils avaient une faute à donner, et c’est ce que Lou a fait. Hawyard a sorti ses mains, c’est une action à 4-points, n’importe quand. »

Doc Rivers trouve lui cette décision contestable sur deux points. « Ce coup de sifflet aura été important » note-t-il. « Je ne sais pas ce qu’il faut faire pour… enfin c’est un tir. Les arbitres nous ont dit que les Celtics avaient une faute à donner, et qu’ils l’ont donc commise. Mais quand on voit les images, on voit qu’ils essayaient de ne pas faire faute. On voit Hayward ramener ses mains derrière son dos. »

Autre problème pour l’ancien coach des Celtics : « je n’ai pas aimé le fait que le gars qui siffle accorde le panier, et que les deux autres arrivent pour l’annuler » ajoute-t-il. « C’est celui qui siffle qui devrait avoir le dernier mot. C’est comme ça. » Mais le dernier mot a finalement été pour les Celtics après deux prolongations.