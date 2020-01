Les Pacers remportent un concours de tirs à 3-points face aux Warriors

Face à des Pacers privés de Malcolm Brogdon, les Warriors prennent le meilleur départ. Derrière dix points de D’Angelo Russell et un 7 sur 8 aux tirs, ils prennent rapidement neuf points d’avance (19-10).

Les Pacers comme un diesel

Indiana se remet toutefois vite en scelle. La paire Domantas Sabonis (16 points, 10 rebonds, 8 passes) – T.J. Warren trouve son rythme, la défense entre dans son match, et les hommes de Nate McMillan répondent par un 19-3 pour virer en tête après un quart temps (35-30).

Les Pacers confirment leur momentum en mettant la tête des Dubs sous l’eau. À l’image de leurs 18 passes décisives, leur altruisme débouche sur une adresse diabolique. Warren, rejoint par Doug McDermott (24 points, 6/7 de loin), continue son festival et les 8 ballons perdus adverses leur permettent de dominer le deuxième quart-temps. Ils infligent un 26-9 à Golden State pour compter jusqu’à 19 points d’avance, avant que deux lay-ups de Glenn Robinson III (18 points) et Damion Lee ne viennent limiter la casse (67-51).

D’Angelo Russell prend feu

Alors qu’Indiana a le match en mains, D’Angelo Russell et Draymond Green prennent leurs responsabilités pour réveiller leurs troupes. Le second nommé s’occupe de sortir les barbelés et de mettre en lumière son meneur. D-Lo enchaine alors trois 3-points de suite pour lancer un 21-7 qu’il termine lui-même d’un 4e tir de loin (85-81) !

Les Pacers ne bronchent pourtant pas. Aaron Holiday (12 points, 7 passes) plante deux 3-points de suite, T.J. Warren intercepte et file au dunk, avant que Jeremy Lamb ne vienne terminer un 13-5 qui leur redonne 12 longueurs d’avance (98-86).

33 points d’Indiana sur les 20 balles perdues de Golden State

Alors que les fans du Chase Center donnent de la voix, 15 points du duo Eric Paschall – Jordan Poole garde leur équipe en embuscade (112-106). Si T.J. McConnell (12 points, 8 passes) redonne de l’air aux Pacers, ce diable de D’Angelo Russell ne s’avoue pas vaincu. Son 9e 3-points de la soirée garde Golden State à deux possessions (121-115).

Seul problème pour les Warriors : leur défense continue de donner des tirs ouverts de loin aux Pacers et ces derniers ne se font pas prier. Aaron Holiday et TJ Warren en rajoutent deux qui anéantissent les minces espoirs locaux et donnent à Indiana sa 30e victoire de la saison.