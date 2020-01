Malgré sa nervosité d’affronter Kawhi Leonard, Sekou Doumbouya a rempli son contrat

À Hollywood, Sekou Doumbouya ne pouvait pas rêver meilleur scénario. Jeudi matin, le Français est dans le bus des Pistons, en route vers le campus d’UCLA, en vue de préparer l’affrontement du soir, face aux Clippers.

Il s’apprête à suivre sa routine, celle d’un rookie NBA, du plus jeune sélectionné lors de la dernière Draft, qui poursuit son apprentissage dans la grande ligue. À moins d’un « garbage time », fouler le parquet du Staples Center semble encore peu probable pour lui. Depuis le début de la saison, il n’est rentré en jeu qu’à sept reprises. Pour un total de 24 minutes jouées.

Pourtant, ce jeudi, Dwane Casey vient à sa rencontre pour lui annoncer : ce soir, il sera titulaire.

« J’étais surpris », ne cache pas Sekou Doumbouya à The Athletic. Pourquoi ce soir ? Pourquoi maintenant ? Parce que Blake Griffin est de nouveau sur la touche. Markieff Morris, son remplaçant potentiel, aussi. Bruce Brown, décalé à l’aile, n’est pas non plus dans son assiette puisque, malade, il manque la session de tirs du jour.

Faire face à Kawhi Leonard

Qui lancer dans le cinq ? Et surtout, qui pour s’occuper de l’un des monstres à deux têtes d’en face, Kawhi Leonard ? Sekou Doumbouya. « Je ne sais pas quelle autre alternative nous avions, » reconnait Dwane Casey, qui écartait d’office Christian Wood pour défendre sur le MVP des finales en titre. « C’est le joueur qui suit dans la rotation et ce soir, c’était son tour de défendre Leonard. On cherchait un « matchup » face à lui. »

À la surprise, un nouveau sentiment gagne le Français : « Quand j’ai entendu ça pour le première fois ce matin, j’étais… nerveux. Parce que c’est l’un des meilleurs joueurs NBA à l’heure actuelle. » Son coach veut le lancer dans le grand bain, ses coéquipiers sont là pour aider à plonger. Bruce Brown, justement, est de ceux-là.

« Je suis simplement allé le voir et je lui ai dit que je savais ce qu’il vivait. Je lui ai dit que je m’étais presque fait dessus en jouant mon premier match l’année dernière. Je lui ai dit qu’il était fait pour vivre ce moment, et de bien respirer en y allant. » « Avec un jeune joueur comme ça, le principal est de jouer et de prendre du plaisir », complète Langston Galloway, qui le lui a répété.

Pas timide pour ses débuts

Une fois sur le terrain, Sekou Doumbouya semble avoir laissé toute forme d’appréhension au vestiaire. Il n’hésite pas à prendre un tir ouvert à 3-points, à attaquer Ivica Zubac qui finit par le contrer, à capter du rebond comme on lui demande de faire en G-League… En défense, il coupe une, puis deux lignes de passe pour s’offrir un dunk en solo. Avec un joli marcher au passage. Il a tout compris !

Le Français souffre aussi en défense. Sur un « spin », Kawhi Leonard le laisse sur place. Il commet la faute avant d’en commettre une autre, la troisième alors que le premier quart-temps n’est pas terminé. Son activité défensive n’est finalement récompensée en attaque qu’en fin de partie. Quand le match est joué.

Un bon move au poste dos au panier, une claquette dunk, une autre finition après avoir coupé au cercle… Le Français participe au run pour l’honneur des Pistons, qui échouent finalement à « seulement » 14 unités de leurs adversaires. Dwane Casey dit avoir apprécié la fin de ce match de ses jeunes joueurs.

Un premier double-double

En particulier son rookie, qui termine la partie avec 10 points (4/11) et 11 rebonds en 27 minutes, soit davantage que depuis le début de la saison. « J’étais impressionné par ce qu’il nous a apportés sur le plan physique. Il défendait sur l’un des meilleurs joueurs de la planète en sachant que les arbitres n’allaient lui faire aucun cadeau. Il a été agressif, j’étais très satisfait qu’il soit l’un de nos meilleurs rebondeurs. »

« Il ne s’est pas dit : ‘Je joue contre Kawhi’ mais ‘Je joue contre n’importe quel autre joueur ‘, » poursuit Langston Galloway. « Il a montré ce qu’il pouvait faire ce soir. Un double-double, c’est important pour sa confiance et pour continuer d’avancer. » L’intéressé se dit lui juste « heureux d’avoir pu montrer un peu » ce qu’il pouvait faire.

Il termine : « J’ai été patient, j’ai attendu mon moment, j’ai eu ce moment. J’ai simplement voulu jouer mon jeu, être patient, bosser et ma chance allait venir. »