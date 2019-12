Le vice-président du Jazz explique les mouvements récents à Salt Lake City

En envoyant Dante Exum à Cleveland et en coupant Jeff Green, le Jazz a mis la main sur Jordan Clarkson et Rayjon Tucker, l’un des meilleurs scoreurs de G-League. L’objectif est clair : trouver du scoring en sortie de banc, l’équipe étant avant-dernière de NBA dans le domaine, avec 26.7 points à 42% apportés par les remplaçants.

« On pouvait sentir qu’on tirait sur les titulaires, » confie Dennis Lindsey, le vice-président du club. « Alors que l’équipe prenait forme, on commençait à voir les défis du banc pour marquer. C’est devenu une priorité ».

En se séparant de Derrick Favors, Jae Crowder, Kyle Korver et Grayson Allen pour faire venir Mike Conley et Bojan Bogdanovic, Utah savait qu’il allait falloir « repeupler le banc pour nous aider à gagner », admet ainsi Dennis Lindsey. « Et on savait que ça allait être un défi ».

Le problème, c’est que la rééducation de Dante Exum a pris plus de temps que prévu, et surtout que Mike Conley est gêné par ses ischio-jambiers. Des blessures qui ont bouleversé l’équilibre imaginé par les dirigeants, avec un Joe Ingles rappelé dans le cinq majeur et un duo Mitchell – Bogdanovic de plus en plus sollicité.

« C’est le timing qui a dicté où nous en sommes. Le seul élément d’évaluation qui nous manque, c’est de toute évidence l’intégration de Mike, avec ses deux blessures aux ischio-jambiers », continue le vice-président. « Nous avons l’impression qu’il nous manque quelque chose pour analyser qui nous sommes vraiment et notre capacité d’amélioration. Mais nous avons quand même senti que le scoring du banc était trop limité et que nous devions le régler. Quand Mike s’est blessé, on a dû accélérer l’évaluation et ça devenait un peu urgent ».

Jordan Clarkson a donc déjà le feu vert pour shooter à vue en sortie de banc, et le Jazz espère que les qualités de scoreur affichées par Rayjon Tucker en G-League (23.8 points de moyenne) se verront en NBA.

« On en était arrivé au point où nous en avions simplement assez vu avec ce groupe pour savoir que ça ne fonctionnait pas », conclut Dennis Lindsey. « C’était quand même une surprise de voir que nous étions 28e au niveau du scoring du banc. Nous avions besoin de recruter quelqu’un qui pouvait juste rentrer et créer son tir ».