Les Pelicans bougent encore les ailes

Après une treizième défaite de suite – un record de franchise – les Pelicans étaient au bord de la crise de nerfs. Zion Williamson se faisant toujours attendre quand la franchise accumulait les revers et courait vers une saison catastrophique et une dernière place à l’Ouest, à se partager avec les Warriors. Mais, comme Golden State d’ailleurs, New Orleans revit depuis dix jours.

La victoire surprise contre les Nuggets à Noël vient conclure un « road trip » de quatre matches terminé avec trois victoires contre les Wolves, les Blazers et les Nuggets donc, pour une seule défaite, de quatre petits points contre les Warriors, les compagnons des bas-fonds de la conférence.

« Ce que j’aimerais dire, en étant conscient de notre bilan, c’est que tout le monde se demandait si les joueurs avaient lâché », commente Alvin Gentry. « Je n’ai jamais eu ce sentiment. J’ai toujours observé des excellents entraînements. Je pense qu’on s’améliore chaque jour. On ne peut pas écouter les bruits médiatiques, on doit être nous-mêmes. »

En encaissant 99.7 points de moyenne sur les quatre dernières parties, les Pelicans ont affiché un rebond certain en défense, alors qu’ils sont parmi les pires de la ligue depuis le début de saison. « On a été très bon dans ce domaine », poursuit le coach. « On n’a pas abandonné, on a montré de la résilience. Rien ne vient nous gêner, on reste dans la course. »

« On a fait un très bon road trip, vraiment très bon », se réjouit Jrue Holiday. « Même si ce match à Golden State, on aurait dû le gagner. On est prêt à revenir à la maison. » Derrick Favors, qui a sa responsabilité dans la bonne passe actuelle des Pelicans, ajoute : « On se sent bien. On a joué de grosses équipes et on n’a perdu qu’un match, donc ça montre nos progrès. Cela va offrir davantage de confiance aux joueurs dans le vestiaire. On s’est soudé durant ces déplacements. »

La fin d’année civile ne sera pas de tout repos puisque les Pelicans reçoivent les Pacers, puis les Rockets.