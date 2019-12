Brandon Ingram et les Pelicans dévorent les Nuggets pour Noël

Les cancres de la conférence Ouest se rebiffent. Après la victoire surprise des Warriors face aux Rockets, les Pelicans ont fait aussi bien en s’imposant sur le parquet des Nuggets, qui restaient pourtant sur sept victoires consécutives. Ce succès probant des Pelicans paraît logique tant ils ont fait la course en (légère) tête tout au long de la partie.

Les très nombreuses pertes de balle de son équipe, en première période, ne vont pas empêcher Brandon Ingram de rentrer parfaitement dans sa rencontre. Rapidement à l’aise dans son tir extérieur et tranchant dans ses pénétrations, l’ancien Laker brille particulièrement dans un secteur où il ne cesse de progresser : le tir à 3-points. Avec sept tentatives converties ce soir, il explose son record en carrière.

Derrick Favors, le facteur X

Son référent dans l’équipe, JJ Redick, ne connait pas une soirée aussi heureuse, même s’il rentre ses deux tirs primés de la partie, consécutivement à la fin de la première période, dont un tir du logo… contesté et avec la planche ! Signe que les Pelicans, qui virent avec trois unités d’avance à la pause, sont dans un bon soir. Actif au rebond, Josh Hart est lui aussi heureux en attaque.

Pour être alimenté, il peut compter sur les nombreux relais, en tête ou cœur de raquette, de Derrick Favors, qui exploite les décalages créés par les prises à deux sur Brandon Ingram au poste. Auteur d’un match plein, l’intérieur des Pelicans a également toute son importance pour gêner Nikola Jokic. Ses compères habituels Paul Millsap et Jamal Murray n’étant pas dans leur match, le Serbe veut prendre les choses en main dans le troisième quart-temps.

Il profite d’un « mismatch » dessous, d’un bon « pick-and-pop » pour sanctionner à 3-points puis à cinq mètres, s’investit également en défense en provoquant un trois secondes de Jahlil Okafor. Malgré son activité, Denver ne repasse pas devant, avec toujours une ou deux possessions de retard. Mike Malone s’agace lors de l’interview de fin de troisième quart-temps en se demandant quel cinq il doit aligner pour avoir de l’énergie.

Mike Malone agacé

Son banc semble avoir un début de réponse. Jerami Grant est moins flamboyant qu’en première période mais il accompagne les efforts intérieurs de Mason Plumlee ou les bonnes intentions offensives de Malik Beasley, pas toujours heureux au tir. Mais toujours dominés au rebond et dans l’effort, les Nuggets restent à la traine.

Dans le « money time », Jrue Holiday, auteur d’un match hyper sérieux des deux côtés du terrain, hormis derrière l’arc, se stoppe et rentre un nouveau « jumper ». Dans le même temps, Brandon Ingram inscrit deux nouveaux tirs primés. Denver passe à côté de sa fin de match, à l’image de cette « no look pass » ambitieuse de Jokic qui termine en balle perdue. Les Pelicans (9v – 23d) prennent leur envol au score, s’imposent et terminent parfaitement leur « road trip » avant la réception des Pacers samedi. Les Nuggets (21v – 9d) accueillent Memphis le même soir.