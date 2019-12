Les Celtics ne font aucun cadeau aux Raptors

Il est midi à Toronto et pour la première fois de leur histoire, les champions en titre accueillent un match de Noël. Malgré les absences de plusieurs joueurs majeurs, les hommes de Nick Nurse débutent le match parfaitement. Intelligemment, ils appuient à l’intérieur avec Serge Ibaka pour permettre au Congolais de scorer ou obliger la défense des Celtics à venir aider pour laisser Kyle Lowry seul à 3-points (10-0).

Mais Boston a tellement de certitudes dans son jeu que le faux départ de son équipe n’inquiète en rien Brad Stevens. Défensivement, il demande à ses hommes de couper Lowry du ballon et de forcer les autres à surjouer. C’est compliqué pour Fred VanVleet, mais aussi pour O.G. Anunoby, qui peinent à se montrer dangereux.

Offensivement, Boston déroule. Kemba Walker gère parfaitement les pick-and-roll et il se régale avec les écrans posés par ses coéquipiers, tandis qu’Enes Kanter domine poste bas. Un petit passage en zone permet à Toronto de stopper l’hémorragie, mais les Raptors ont encaissé un 28-9 (28-19).

La masterclass des Celtics

Le choix d’alterner entre défense de zone et défense individuelle permet à Toronto de trouver un rythme. Petit problème : les Canadiens souffrent aux rebonds et dans la peinture. La puissance de Gasol et la longueur de Siakam manquent à Toronto, c’est indéniable. Chris Boucher et Rondae Hollis-Jefferson apportent leur énergie habituelle en sortie de banc, et ils relancent leur équipe. Trouvé en mouvement en attaque, Boucher brille et fait le show. Il permet à son équipe de revenir (35-32). Mais comme toujours, dès que les Celtics sentent le souffle chaud de leurs adversaires, ils passent à la vitesse supérieure. Daniel Theis et Kemba Walker scorent à 3-points (51-41) et les fans canadiens sont sous silence. Pour ne rien arranger, Toronto voit Kyle Lowry, touché à la cheville, rentrer au vestiaire. C’est un Noël qui se complique pour la franchise canadienne.

Les Raptors doivent faire le dos rond au moins jusqu’à la mi-temps. Ils ont la chance que Jayson Tatum soit très maladroit pour l’instant mais ils sont toujours sans solution face au collectif des Celtics. La dernière action avant la pause illustre tout ça. Kanter, trouvé en bout de chaine par Brown, score un lay up pour donner 8 points d’avance aux siens (55-47).

Au retour des vestiaires, Boston continue de gérer cette rencontre avec autorité. Le problème, c’est que les Raptors n’arrivent pas à enflammer cette rencontre. C’est la seule chose qui pourrait mettre Boston en difficulté. Mais Toronto n’a pas les jambes et surtout ni le talent pour le faire… À l’inverse, Boston joue à la perfection. Gordon Hayward, Walker puis Brown marquent à 3-points grâce à une circulation de balle parfaite. C’est la différence entre les deux équipes.

Le show de Jaylen Brown

La moindre remontée de balle de Lowry est compliquée, le moindre drive de VanVleet est contesté. À l’inverse, Walker peut organiser le jeu et trouver ses coéquipiers avec beaucoup de facilité. Nick Nurse fait une drôle de tête même s’il n’arrête pas d’encourager ses hommes (76-56). Le coach de l’équipe du Canada ne peut que s’incliner devant le talent de Jaylen Brown, en feu dans ce quart-temps avec 16 points. 16 points, comme l’écart avant d’attaquer le dernier quart (88-72).

C’est trop dur, pour les Raptors. Ils ont moins de talent, moins de rotation et surtout moins de jeu collectif que leurs adversaires. Les Canadiens sont frustrés, déçus mais ils sont tout simplement impuissants et l’écart atteint les 20 points (96-76). Respectueux du champion en titre ou averti par le comeback face aux Mavericks, Boston ne baisse pas le pied. En face, la défense tout-terrain des Raptors ne change rien, et Hayward et Brown concluent cette belle partition avec deux tirs à 3-points (109-90).

Les deux coaches ont compris que le match était plié, et ils offrent aux remplaçants quelques minutes. Sûr de sa force, Boston s’impose en patron et affirme sa place de dauphin des Bucks (118-102).