Malcolm Brogdon ne regrette pas son départ des Bucks

Malcolm Brogdon a eu droit à sa vidéo « tribute » pour son retour dans le Wisconsin, où il a passé trois saisons et décroché notamment le titre de Rookie de l’année en 2017. Auteur de 10 points et 10 passes décisives dans la défaite d’Indiana, le meneur est revenu sur son départ des Bucks cet été, la fin d’une histoire qu’il a vécue sans regrets, et pour cause, Milwaukee avait tout simplement d’autres plans et les dirigeants le lui avaient bien fait comprendre.

« J’ai eu le sentiment que ça n’allait pas le faire quelques semaines avant l’ouverture de la free agency, » a-t-il rappelé sur ESPN. « Les choses n’ont pas pris la direction que je pensais initialement, alors j’ai dû commencer à changer mon état d’esprit, à identifier les autres équipes potentiellement intéressées et à me préparer pour ça. J’aurais adoré jouer pour cette équipe, s’ils avaient voulu de moi. S’ils m’avaient estimé comme les Pacers l’ont fait. C’est tout ce que j’ai à dire ».

Un rôle plus important avec les Pacers

Pour Malcolm Brogdon, sa signature à Indiana lui a permis non seulement de parapher un contrat plus juteux (85 millions de dollars sur 4 ans) mais aussi d’endosser plus de responsabilités dans le jeu. « C’est tout à fait ça, » a confirmé l’intéressé. « Il s’agit d’une nouvelle opportunité, d’un nouveau challenge. Être en quelque sorte le leader d’une équipe à présent, c’est un rôle totalement différent, beaucoup plus important pour moi. C’est quelque chose pour lequel je me suis construit et préparé ces trois dernières années ».

Ce statut de joueur majeur, « c’est ce que tous les joueurs respectés de NBA veulent », a-t-il ajouté. « Ils veulent une équipe qu’ils peuvent appeler la leur, une équipe capable de gagner au niveau le plus élevé mais aussi dans laquelle ils auront davantage le ballon en main, de façon à pouvoir davantage contrôler le match ».

Beaux joueurs dans la victoire, Giannis Antetokounmpo et Mike Budenholzer ont pour leur part offert leurs félicitations à Malcolm Brogdon. « On voit que sa lecture de jeu a vraiment progressé », a notamment glissé le « Greek Freak », lui qui avait récemment imaginé à quel point Milwaukee aurait pu être bon avec Malcolm Brogdon encore dans ses rangs cette saison.