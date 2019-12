Toujours dans le dur, les Wolves saluent leurs progrès défensifs

Décembre est long pour Minnesota : les hommes de Ryan Saunders n’ont en effet pas gagné depuis le début du mois, une séquence synonyme de dix revers consécutifs. Pour autant, les troupes ne se démobilisent pas : après avoir encaissé plus de 126 points sur 100 possessions lors des sept premiers matchs de cette période, à l’origine de vives critiques de l’entraîneur, le ratio est désormais de 108 points sur 100 possessions, soit le niveau médian de la ligue. « La défense progresse effectivement, confirmait coach Saunders au Star Tribune après la défaite face aux Blazers. Nous avons réussi un certain nombre de choses que je voulais de la part des gars donc… il y a du progrès. »

Shabazz Napier : « Nous commençons à intégrer le schéma »

Une amélioration qui coïncide avec la perte de Karl-Anthony Towns et la responsabilisation de Gorgui Dieng, auteur de 15.3 points, 8.7 rebonds sur cette période. Surtout, en sa présence, Minnesota encaisse près de 7 points de moins sur 100 possessions. Mais pour les Wolves, il s’agit davantage d’un meilleur investissement collectif que le rendement d’un seul élément.

« On commence à adhérer davantage [au système]. Coach Vanterpool, qui est notre spécialiste défensif, exécute nos systèmes et nous dit quoi faire défensivement et nous commençons à intégrer ce schéma », analysait Shabazz Napier.

Une volonté qu’il faut désormais tenir sur l’intégralité d’un match, ce que Minnesota n’est pas encore capable d’assumer.

« Globalement, nous avons eu d’excellentes séquences et nous revenons à la façon dont nous jouions [en début de saison], se satisfait l’ailier Robert Covington. C’est une bonne chose à voir. Maintenant, il faut juste maintenir ça sur de longues périodes de jeu. »