Le Top 10 des grands moments de Giannis Antetokounmpo cette saison

Avec 29.6 points, 13.7 rebonds et 5.8 passes de moyenne et la première place des Bucks au classement, Giannis Antetokounmpo était clairement, avec LeBron James comme principal concurrent, le MVP de la saison régulière.

Le coup de chaud de l’ailier des Lakers, juste avant la coupure de la saison le 11 mars, avait peut-être fait douter certains votants, alors que le « Greek Freak » se dirigeait tout droit vers un doublé.

Car le All-Star des Bucks a encore amélioré ses statistiques aux points et aux rebonds et maintenu sa moyenne de passe par rapport à la saison passée. Le Grec est donc un MVP en progression.

ESPN a retracé la saison du « Greek Freak » en 10 moments importants et entre son gros match contre Portland en novembre 2019 (24 points, 19 rebonds, 15 passes), sa pointe à 50 unités contre Utah quelques jours plus tard ou encore ses cinq paniers primés (son record en carrière) contre les Lakers en décembre, la star de Milwaukee a accumulé les performances de grande qualité.

En première position, on retrouve son match à 41 points, 20 rebonds et 6 passes en mars contre les Hornets.

Et pour cause : car jamais depuis Kareem Abdul-Jabbar, en 1974, un joueur des Bucks n’avait en effet compilé plus de 40 points, 20 rebonds et 5 passes dans une rencontre.