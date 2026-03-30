Code promo Zeturf “TURFUSA” : jusqu’à 100 € de bonus de bienvenue en Mars 2026

5 rating Code promo ZEturf Jusqu'à 100 € de bonus 100 % de votre 1er dépôt doublé en bonus

Bonus en freebets

Bonus plafonné à 100 € TURFUSA Copier 79 copies cette semaine Activer le code promo ZEturf

Le code promo Zeturf est TURFUSA (vérifié par notre équipe le 30 mars 2026).

Lors de votre inscription, saisissez ce code pour activer un bonus pouvant atteindre 100 €, correspondant à un 1er dépôt doublé : 50 % crédités immédiatement, puis 50 % après validation de votre compte.

Depuis le 24 mars 2026, Parions Sport en Ligne et Unibet ont fusionné. Cette union simplifie votre expérience : fini l’univers Unibet turf, désormais tout se passe chez ZEturf. LA marque ZEturf reste donc la référence pour les paris hippiques.

Questions Réponses Quel est le code bonus Zeturf ? Le code bonus Zeturf est TURFUSA. Que permet le code promo Zeturf ? Il permet d’obtenir jusqu’à 100 € en crédits de jeu avec un premier dépôt doublé. Comment activer le code promo Zeturf ? Lors de l’inscription, en saisissant TURFUSA dans le champ « Code promo ». Le bonus Zeturf est-il immédiat ? Oui, 50 % du bonus est crédité immédiatement, puis 50 % après validation du compte. Le code promo Zeturf est-il valable sans dépôt ? Non, un dépôt minimum de 15 € est requis.

Quel est le code promo Zeturf valide en Mars 2026 ?

Le code promo Zeturf valide en ce moment est TURFUSA.

En utilisant ce code promo lors de votre inscription sur Zeturf, vous pouvez débloquer un bonus de bienvenue allant jusqu’à 100 €, correspondant à un premier dépôt doublé : 50 % crédités immédiatement, puis 50 % après validation de votre compte.

Nous attirons votre attention sur le fait que le bonus n’offre aucun avantage particulier, ce bonus est accessible pour tous les nouveaux inscrits sur ZEturf. En revanche, nous assure que votre inscription est bien confirmée et votre bonus bien débloqué.

Quels sont les avantages proposés avec le code bonus Zeturf ?

Avantages Détails Bonus de bienvenue 1er dépôt doublé jusqu’à 100 €, 50 % crédités immédiatement, 50 % après validation du compte Programme de fidélité Cumulez des ZEmiles sur chaque euro misé, jusqu’à 4 % de cashback selon le statut Bonus parrainage Gagnez jusqu’à 60 € de crédits de jeu : 30 € pour vous, jusqu’à 30 € pour votre filleul CombiTurf Boosté Augmente vos gains sur les paris combinés jusqu’à +50 % selon le nombre de sélections

Le bonus de bienvenue ZEturf avec notre code promo TURFUSA

Le bonus de bienvenue Zeturf en France permet d’obtenir jusqu’à 100 € en crédits de jeu pour vos premiers paris hippiques. Pour en bénéficier, il suffit de créer un compte et de réaliser un premier dépôt. Votre dépôt sera doublé.

50 % du bonus est crédité immédiatement après le dépôt, puis les 50 % restants sont versés une fois votre compte validé et vos documents vérifiés. Tous les paris hippiques sont éligibles, notamment sur les grandes réunions françaises comme celles de Vincennes, très populaires auprès des parieurs.

Attention : le bonus n’est pas retirable, les freebets doivent être utilisé dans les six mois. Face à des concurrents comme Genybet avec 250 € de bonus hippiques, le plafond de 100 € est plus limité, mais l’avantage, c’est qu’il s’agit d’un bonus immédiat !

Si vous voulez comparer ou découvrir les univers sports des opérateurs en France, consultez nos plateformes de paris sportifs de référence pour voir les offres disponibles.

Les avantages du programme de fidélité Zeturf

Zeturf récompense désormais vos mises plutôt que le nombre de paris validés. Les ZEmiles accumulés se transforment en cashback, jusqu’à 4 % pour les joueurs les plus actifs. Une approche progressive et motivante pour les parieurs réguliers.

4 statuts : Standard, Bronze, Argent, Or

: Standard, Bronze, Argent, Or Ristournes proportionnelles aux mises : de 2 % à 4 % maximum

: de 2 % à 4 % maximum Jeux spécifiques offrant plus de ZEmiles : ZE5, ZE5 ordre, Couplé

Chaque euro misé contribue à votre compteur ZEmiles, et plus vous jouez, plus votre cashback potentiel augmente. Selon le statut et le type de pari, vous pouvez obtenir :

Standard : 0,5 % au Jeu Simple, jusqu’à 2 % aux ZE5

: 0,5 % au Jeu Simple, jusqu’à 2 % aux ZE5 Bronze : jusqu’à 2,6 %

: jusqu’à 2,6 % Argent : jusqu’à 3,2 %

: jusqu’à 3,2 % Or : jusqu’à 4 %

Ce programme se démarque des concurrents en valorisant l’investissement réel plutôt que la fréquence des paris. Toutefois, le cashback maximal de 4 % n’est pas le plus élevé du marché, avec Genybet par exemple, qui propose 5 % pour les gros joueurs. Et pour un parieur qui mise souvent, avoir un 1 point de pourcentage supplémentaire peut faire toute la différence !

Parrainage Zeturf : comment en profiter ?

Le programme de parrainage permet de gagner jusqu’à 60 € de crédits de jeu : 30 € pour vous et jusqu’à 30 € pour votre filleul. Une manière simple et sécurisée de partager Zeturf avec vos proches.

Les conditions :

Maximum 5 filleuls par an .

. Conditions strictes pour éviter les abus (IP, adresse, email).

Le filleul doit créer un compte via votre lien, effectuer son premier dépôt et valider son compte avec justificatif d’identité et de domicile.

Le bonus est versé en crédits de jeu non retirables, utilisables pendant un an.

Le bonus parrainage est très correct, bien qu’un peu limité avec seulement 5 filleuls par an. Pour les utilisateurs très actifs, ce plafond peut sembler faible. En revanche, la sécurité et les conditions anti-abus assurent un programme fiable, ce qui n’est pas toujours le cas chez d’autres concurrents.

CombiTurf Boosté : profitez de cotes encore plus hautes !

CombiTurf Boosté augmente vos gains sur les paris combinés. Plus vous ajoutez de sélections, plus le pourcentage de gain supplémentaire grimpe, jusqu’à +50 % pour 15 paris ou plus. Une vraie opportunité pour optimiser vos cotes et maximiser vos gains.

5 paris : +5 %

6 paris : +7,5 %

7 paris : +10 %

… jusqu’à 15 paris et plus : +50 %

Les gains supplémentaires sont versés en crédits de jeu. C’est un outil simple mais puissant pour les parieurs qui aiment combiner plusieurs courses. L’impact sur vos gains peut être significatif, à condition de bien planifier vos sélections !

Comment activer le code promo lors de votre inscription sur Zeturf ?

L’inscription sur Zeturf en France est rapide : en moins de 5 minutes, vous pouvez créer votre compte et saisir le code promo TURFUSA lors de la création pour débloquer immédiatement votre bonus de bienvenue.

Étape 1 : accéder au formulaire d’inscription Rendez-vous sur le site officiel Zeturf.fr, et cliquez sur le bouton « Inscription » disponible dans le menu. Vous devrez d’abord saisir votre nom complet, votre adresse e-mail, votre pays et votre ville de naissance, puis cliquer sur le bouton « Suivant ».

Étape 2 : saisir vos informations personnelles Vous devrez ensuite indiquer votre adresse postale et votre numéro de téléphone. Cliquez à nouveau sur le bouton « Suivant ».

Étape 3 : choisir un mot de passe et insérer le code promo Zeturf Vous arriverez ensuite sur une page vous demandant de choisir votre mot de passe et d’ajouter un code promo. Dans le champ prévu, ajoutez le code promo TURFUSA, cliquez sur « Vérifier » puis sur « Valider ».

Étape 4 : valider vos informations personnelles et finaliser l’inscription Il vous sera ensuite demandé de transmettre des justificatifs pour valider votre inscription. Cette validation est obligatoire pour recevoir la seconde partie du bonus puis pour pouvoir retirer vos gains.

Quel est le code bonus ZEturf sans dépôt ?

Il n’existe pas de code promo ZEturf pour obtenir un bonus sans dépôt. Le code promo TURFUSA n’offre pas de bonus sans dépôt. Pour en bénéficier, un dépôt minimum de 15 € est requis.

Existe-t-il un code bonus ZEturf pour les joueurs déjà inscrits ?

Le code promo TURFUSA est à usage unique et réservé aux nouveaux joueurs seulement. Il n’existe donc pas de code bonus Zeturf si déjà inscrit pour les comptes existants.

Toutefois, les joueurs déjà inscrits peuvent accéder à d’autres promotions et offres régulières sur Zeturf, comme les défis, les cagnottes ou le CombiTurf Boosté, pour continuer à profiter d’avantages intéressants.

Notre code promo TURFUSA offre-t-il le meilleur bonus turf ?

Comparé à Betclic, le code promo Zeturf TURFUSA offre un bonus en crédits de jeu doublant le premier dépôt, tandis que Betclic rembourse un 1er pari perdant. La condition pour obtenir le bonus ZEturf est donc plus simple. En revanche, Betclic verse les crédits de jeu en une seule fois, mais là encore, il faudra les jouer et valider son compte avant de pouvoir les retirer.

Face à PMU, l’offre est structurellement proche : 100 € de bonus sur le premier dépôt, versés en deux fois, 50 % dès le dépôt, 50 % après confirmation du compte dans les 30 jours suivant son ouverture. Les fonds arrivent sous forme de Tickets Hippiques (coupures de 5 €, complétées par des tickets de 1 à 4 €), dans un délai de 1 à 10 jours ouvrés. Mais les contraintes sont réelles : ces tickets n’ont que 15 jours de validité à réception (6 mois chez ZEturf), ils ne s’appliquent qu’aux paris hippiques (e-Tic3, e-Report+ et Big 5 exclus) et ils sont non retirables, non fractionnables, non restitués en cas de clôture du compte.

Là où Zeturf se distingue, c’est sur la souplesse : des crédits de jeu valables 6 mois, sans ces restrictions de format ni de mode de paiement

Pourquoi choisir notre code promo Zeturf TURFUSA aujourd’hui ?

Le code promo TURFUSA vous permet de débloquer jusqu’à 100 € de crédits de jeu sur vos premiers paris hippiques. 50 % du bonus est crédité directement après votre premier dépôt, et les 50 % restants après validation de votre compte. Simple à activer, c’est une excellente opportunité pour découvrir Zeturf et tester vos stratégies sans risque important.

Face au marché, ce bonus reste modéré pour les gros parieurs, surtout comparé à des concurrents comme Genybet qui propose jusqu’à 250 € de bonus. Mais la structure par étapes et la validité de 6 mois encouragent un engagement progressif et sécurisé.

Avantages Jusqu’à 100 € de crédits de jeu (50 % dépôt, 50 % validation)

Jusqu’à 100 € de crédits de jeu (50 % dépôt, 50 % validation) Activation immédiate avec le code TURFUSA

Activation immédiate avec le code TURFUSA Compatible avec tous les paris hippiques

Compatible avec tous les paris hippiques Crédit utilisable pendant 6 mois après attribution Inconvénients Bonus non retirable, uniquement utilisable sur Zeturf

Bonus non retirable, uniquement utilisable sur Zeturf Le bonus dépend directement du montant de votre premier dépôt

Le bonus dépend directement du montant de votre premier dépôt Plafond limité à 100 € our les gros parieurs