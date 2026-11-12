Stats & Highlights | Les Celtics effacent 22 points de retard à Toronto

Les Celtics sont revenus de très loin à Toronto. Malgré les absences de Kawhi Leonard et Scottie Barnes côté canadien, Boston a compté jusqu’à 22 points de retard. Mais les coéquipiers d’un Jayson Tatum maladroit mais décisif (24 points à 6/21 au tir) ont su réagir, avec notamment un 16-0 dans le deuxième quart-temps. Ils ont ensuite profité de la seconde période catastrophique des Raptors (11/42 au tir, soit 26% de réussite) pour prendre les devants en toute fin de rencontre sur la ligne des lancers-francs et l’emporter d’une courte tête.

La partie a longtemps été serrée entre Washington et Indiana, l’écart n’excédant jamais les dix unités. Du moins, avant le dernier quart-temps, largement remporté par les Pacers (37-24), qui s’y sont échappés devant leur public. Cela grâce à Andrew Nembhard, auteur de 11 de ses 17 points dans cette période, et à un Pascal Siakam décisif toute la soirée (28 points). De quoi éclipser le nouveau double-double d’Anthony Davis (21 points, 13 rebonds).

Retour gagnant pour Egor Demin

Les Nets tiennent un match référence. Pour la troisième fois de la saison, Brooklyn s’est imposé, et avec la manière ! Les New-Yorkais ont inscrit 145 points face à La Nouvelle-Orléans, bien aidés par le retour d’Egor Demin, essentiel dans le succès des siens avec 22 points, autant que Michael Porter Jr.

Un large succès glané aux dépens de Pelicans qui enchaînent donc une quatrième défaite de suite et décrochent déjà dans la course au play-in, malgré un excellent Zion Williamson (29 points).

Une petite frayeur pour Denver

Sans jamais être menés, et comptant jusqu’à 18 longueurs d’avance, les Nuggets se sont tout de même fait peur. Mais grâce à un Nikola Jokic proche du triple-double (27 points, 11 rebonds et 8 passes), un Jamal Murray tonitruant (30 points) et un Cam Johnson efficace (23 points), ils ont finalement réussi à dompter les Grizzlies. Ces derniers ont pourtant eu une chance de forcer la prolongation, manquée par Cameron Boozer (22 points).

Le Magic a également pu compter sur un trio en feu pour enchaîner. En déplacement dans l’Utah, les Floridiens se sont appuyés sur Franz Wagner (38 points, 8 rebonds), Desmond Bane (25 points) et un Anthony Black (22 points, 7 rebonds et 8 passes) une nouvelle fois très actif pour prendre le meilleur sur le Jazz. En face, personne n’a véritablement surnagé, mais le rookie Darryn Peterson s’est montré (20 points).

Toronto – Boston : 93-98

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IND 114 WAS 101 NYK 107 CLE 115 TOR 93 BOS 98 CHI 119 SAS 124 MEM 118 DEN 123 MIL 112 LAL 123 NOR 111 BRO 145 UTH 108 ORL 123 HOU 115 GSW 108 POR 118 OKC 108

Indiana – Washington : 114-101

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Nouvelle-Orléans – Brooklyn : 111-145

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Memphis – Denver : 118-123

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Utah – Orlando : 108-123

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