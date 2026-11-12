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Stats & Highlights | Les Celtics effacent 22 points de retard à Toronto

Publié le 12/11/2026 à 7:45 Twitter Facebook

NBA – Menés de 22 points, les Celtics l’ont emporté sur le fil du rasoir face aux Raptors. Les Pacers, les Nets et les Nuggets renouent avec la victoire, tandis que le Magic enchaîne.

Jayson TatumLes Celtics sont revenus de très loin à Toronto. Malgré les absences de Kawhi Leonard et Scottie Barnes côté canadien, Boston a compté jusqu’à 22 points de retard. Mais les coéquipiers d’un Jayson Tatum maladroit mais décisif (24 points à 6/21 au tir) ont su réagir, avec notamment un 16-0 dans le deuxième quart-temps. Ils ont ensuite profité de la seconde période catastrophique des Raptors (11/42 au tir, soit 26% de réussite) pour prendre les devants en toute fin de rencontre sur la ligne des lancers-francs et l’emporter d’une courte tête.

La partie a longtemps été serrée entre Washington et Indiana, l’écart n’excédant jamais les dix unités. Du moins, avant le dernier quart-temps, largement remporté par les Pacers (37-24), qui s’y sont échappés devant leur public. Cela grâce à Andrew Nembhard, auteur de 11 de ses 17 points dans cette période, et à un Pascal Siakam décisif toute la soirée (28 points). De quoi éclipser le nouveau double-double d’Anthony Davis (21 points, 13 rebonds).

Retour gagnant pour Egor Demin

Les Nets tiennent un match référence. Pour la troisième fois de la saison, Brooklyn s’est imposé, et avec la manière ! Les New-Yorkais ont inscrit 145 points face à La Nouvelle-Orléans, bien aidés par le retour d’Egor Demin, essentiel dans le succès des siens avec 22 points, autant que Michael Porter Jr.

Un large succès glané aux dépens de Pelicans qui enchaînent donc une quatrième défaite de suite et décrochent déjà dans la course au play-in, malgré un excellent Zion Williamson (29 points).

Une petite frayeur pour Denver

Sans jamais être menés, et comptant jusqu’à 18 longueurs d’avance, les Nuggets se sont tout de même fait peur. Mais grâce à un Nikola Jokic proche du triple-double (27 points, 11 rebonds et 8 passes), un Jamal Murray tonitruant (30 points) et un Cam Johnson efficace (23 points), ils ont finalement réussi à dompter les Grizzlies. Ces derniers ont pourtant eu une chance de forcer la prolongation, manquée par Cameron Boozer (22 points).

Le Magic a également pu compter sur un trio en feu pour enchaîner. En déplacement dans l’Utah, les Floridiens se sont appuyés sur Franz Wagner (38 points, 8 rebonds), Desmond Bane (25 points) et un Anthony Black (22 points, 7 rebonds et 8 passes) une nouvelle fois très actif pour prendre le meilleur sur le Jazz. En face, personne n’a véritablement surnagé, mais le rookie Darryn Peterson s’est montré (20 points).

New York – Cleveland
Chicago – San Antonio
Milwaukee – LA Lakers
Houston – Golden State
Portland – Oklahoma City

Toronto – Boston : 93-98

Toronto Raptors / 93TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Ja'Kobe Walter355/115/102/203314210-161716
RJ Barrett315/160/22/226872221-221217
Immanuel Quickley283/141/84/404442120-13117
Jakob Poeltl323/50/00/018914031-18612
Collin Murray-Boyles201/91/52/431434021-351
Allen Graves185/83/40/04150300041315
Jamison Battle244/72/52/202201110101211
Alijah Martin154/54/50/001101210131213
Jamal Shead221/60/41/203362120635
Kyle Anderson111/40/00/2213450011425
Total32/8516/4313/181230422628914493
Boston Celtics / 98TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jayson Tatum376/212/1110/120778102292422
Derrick White387/153/72/210171124181922
Neemias Queta302/41/16/83101332153271122
Baylor Scheierman283/53/50/02573320118920
Luka Garza101/31/32/201102000-554
Payton Pritchard315/132/72/201112050-17143
Sam Hauser242/62/42/2369022101814
Jordan Walsh183/40/10/003304110368
Mitchell Robinson101/10/00/002202010-1723
Hugo González80/10/10/001100010-120-1
Total30/7314/4024/289364522197181098

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND114
WAS101
NYK107
CLE115
TOR93
BOS98
CHI119
SAS124
MEM118
DEN123
MIL112
LAL123
NOR111
BRO145
UTH108
ORL123
HOU115
GSW108
POR118
OKC108

Indiana – Washington : 114-101

Indiana Pacers / 114TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Pascal Siakam317/172/712/1235851120152830
Ivica Zubac319/150/02/266121202292027
Andrew Nembhard346/113/52/2022103010171723
Kelly Oubre Jr.337/150/50/015611401181418
Aaron Nesmith211/60/40/01011200042-1
Obi Toppin163/72/40/003311020-286
T.J. McConnell133/60/01/112370100-4715
Jay Huff112/30/12/313401120-867
Larry Nance Jr.52/21/10/0000000001255
Quenton Jackson211/41/21/202221110044
Jalen Slawson121/20/00/0033121001326
Jarace Walker70/10/11/210101010-91-1
Total42/899/3021/2414314529159113114
Washington Wizards / 101TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
KyShawn George399/205/82/218931060-122520
Anthony Davis337/200/37/9761302012-112120
Trae Young345/103/82/203342100-111518
AJ Dybantsa346/150/41/414524231-18138
Alexandre Sarr252/61/30/017803020-157
Tre Johnson295/102/43/321313310-31516
Bilal Coulibaly252/50/31/2235231014510
Deandre Ayton91/20/00/011202010-422
Carlton Carrington100/20/20/000000000-90-2
Total37/9011/3516/2215334812207144101

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IND114
WAS101
NYK107
CLE115
TOR93
BOS98
CHI119
SAS124
MEM118
DEN123
MIL112
LAL123
NOR111
BRO145
UTH108
ORL123
HOU115
GSW108
POR118
OKC108

Nouvelle-Orléans – Brooklyn : 111-145

New Orleans Pelicans / 111TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Zion Williamson298/141/112/1422424021-232926
Jeremiah Fears276/122/30/004453040-211413
Dejounte Murray272/61/30/102241120-3355
Karlo Matkovic212/60/40/013414020-1343
Herbert Jones241/60/20/002234322-1825
Saddiq Bey285/113/82/301121000-241511
Jordan Poole215/82/32/400014021-14149
Bryce McGowens121/31/18/81121121011113
Derik Queen132/31/14/400003210-2299
Jaron Pierre Jr.61/61/31/240401000442
AJ Johnson61/20/10/001100000422
Julian Reese60/00/02/210103101425
DeAndre Jordan110/00/00/003301101-1505
Total34/7712/3031/3891928193010166111
Brooklyn Nets / 145TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Michael Porter Jr.287/144/104/415630110252224
Egor Demin235/84/68/1010111110292219
Julius Randle296/160/55/613452020381713
Day'Ron Sharpe195/62/33/422452124201525
Danny Wolf293/81/23/4381142122171020
Moritz Wagner196/82/42/203344010151620
Noah Clowney185/72/34/521302211121618
Keon Ellis263/42/33/304432110151117
Terance Mann182/42/30/001132100969
Drake Powell62/21/11/200001000-465
Chaney Johnson151/20/12/212325011-248
Josh Minott60/00/00/002202010-401
Total45/7920/4135/4211314230258138145

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IND114
WAS101
NYK107
CLE115
TOR93
BOS98
CHI119
SAS124
MEM118
DEN123
MIL112
LAL123
NOR111
BRO145
UTH108
ORL123
HOU115
GSW108
POR118
OKC108

Memphis – Denver : 118-123

Memphis Grizzlies / 118TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Ty Jerome329/181/53/30225001092219
Jaylen Wells306/135/105/51121202052216
Cedric Coward265/121/44/438114201001522
Cameron Boozer335/132/71/2381152120-21319
Zach Edey191/40/00/014503011324
Cam Spencer205/73/42/203331021-101518
Jerami Grant206/92/30/011222010-61414
Taylor Hendricks111/11/14/411211000-2710
Isaiah Stewart181/41/20/020225010-833
Javon Small151/51/40/001141001-1035
GG Jackson121/30/10/101102101-422
Total41/8917/4119/2112304227212114118
Denver Nuggets / 123TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jamal Murray3212/194/72/322484012113035
Nikola Jokic3610/161/36/829118311152739
Cameron Johnson299/154/71/12243110032325
Christian Braun375/132/60/023542101-21215
Aaron Gordon273/111/72/203321112-198
DeMar DeRozan204/90/20/201141001387
Trevon Brazile123/41/20/0055010011712
Marvin Bagley III122/60/00/020210001144
Spencer Jones211/31/30/010103011332
Tyus Jones100/20/10/001140001104
Total49/9814/3811/1611263734164411123

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IND114
WAS101
NYK107
CLE115
TOR93
BOS98
CHI119
SAS124
MEM118
DEN123
MIL112
LAL123
NOR111
BRO145
UTH108
ORL123
HOU115
GSW108
POR118
OKC108

Utah – Orlando : 108-123

Utah Jazz / 108TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Darryn Peterson327/192/96/631454111-92220
Airious Bailey316/173/113/425721224-91819
Keyonte George333/132/85/507773030-31314
Jaxson Hayes304/70/03/417802210-131116
Josh Green251/41/30/020213010-1532
Brice Sensabaugh226/103/64/512311111-241919
Josh Okogie151/21/24/403303010478
Isaiah Collier112/31/22/403322010-378
Mo Bamba172/30/01/201112002-257
Svi Mykhailiuk191/31/30/000022000-133
Total33/8114/4428/349293821236118108
Orlando Magic / 123TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Franz Wagner3913/233/89/1026812140103833
Desmond Bane349/167/110/003324110162523
Anthony Black386/143/67/907784130192225
Wendell Carter Jr.273/50/13/3257350202915
Alex Morales172/41/30/003333000-1659
Jevon Carter274/123/100/012344200241112
Jase Richardson192/81/61/111224112466
Goga Bitadze201/20/02/41670210213411
Nikola Vucevic131/30/11/123510000237
Total41/8718/4623/289364524287114123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND114
WAS101
NYK107
CLE115
TOR93
BOS98
CHI119
SAS124
MEM118
DEN123
MIL112
LAL123
NOR111
BRO145
UTH108
ORL123
HOU115
GSW108
POR118
OKC108

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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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