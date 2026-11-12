Matchs
NBA
Matchs
NBA

Soirée tranquille pour les Lakers à Milwaukee

Publié le 12/11/2026 à 7:00 Twitter Facebook

NBA – Luka Doncic et ses coéquipiers n’ont eu aucun mal à se défaire de Bucks, certes vaillants en défense mais trop limités en attaque (111-123), pour s’offrir une septième victoire d’affilée.

luka doncicC’est le duo Austin Reaves – Luka Doncic qui lance les Lakers dans la partie. Les Bucks sont dépassés et c’est à l’arrivée des remplaçants, et en montant d’un cran en défense, qu’ils peuvent exister dans ce premier quart-temps (28-30). Les joueurs de Taylor Jenkins se donnent en défense, mais sont bien plus en peine en attaque.

Il n’y a guère que Tyler Herro pour marquer des points. Luka Doncic étant moins inspiré et mieux ciblé en fin de première période, rien n’est encore fait à la pause (50-61).

Les espoirs de Milwaukee s’évanouissent au retour des vestiaires. La faute aux ballons perdus, trop nombreux. Et surtout qui finissent dans les mains dans les Lakers, donc qui offrent des points faciles en transition. Ensuite, Matisse Thybulle puis Sandro Mamukelashvili frappent deux fois chacun à 3-pts en quelques instants.

C’est trop pour les Bucks, qui accusent vingt points d’écart (73-94). Pas de miracle en dernier quart-temps, avec des troupes de JJ Redick sérieuses, qui conservent leur avance et l’emportent (111-123) pour signer une septième victoire de suite et continuer de trôner au sommet de la conférence Ouest et de la ligue.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’apport de Sandro Mamukelashvili. Les Lakers ont été sérieux et le duo Luka Doncic – Austin Reaves a marqué 50 points (32 pour le premier, 18 pour le second). Celui qui a le plus profité de ce déplacement dans le Wisconsin, c’est Sandro Mamukelashvili, avec ses 23 points à 9/15 au shoot dont un très bon 5/8 à 3-pts.

– Les Bucks pas assez armés offensivement. Jouer dur est le mantra de Milwaukee cette saison. En défense, c’est bien respecté, avec une équipe qui se donne et qui fait les efforts. Seulement, de l’autre côté du parquet, le manque de solution, de talent, est criant. Tyler Herro (27 points) a été trop seul trop longtemps et surtout les 17 ballons perdus, dont 6 rien que dans le troisième quart-temps, ont fait mal.

Milwaukee Bucks / 112TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Tyler Herro348/162/79/1002273031-172725
Kyle Kuzma232/81/64/401116231-2295
Kel'el Ware223/80/22/241512113-16812
Brayden Burries223/71/21/232510220-1289
Nate Ament211/30/10/004411021-2024
Jaime Jaquez Jr.307/162/79/923531210-132525
Ousmane Dieng173/52/31/20224610013913
Ryan Rollins233/102/60/034741150-1288
Gary Trent Jr.42/22/20/0011000001367
Kasparas Jakučionis41/10/02/2011001001346
Pete Nance41/20/11/2011100001333
A.J. Green71/11/10/000011000-334
Jericho Sims170/10/00/013412011-504
Bogoljub Marković40/00/00/0000000001300
Total35/8013/3829/33132538252310187112
Los Angeles Lakers / 123TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Luka Doncic3210/255/127/1014554350213222
Austin Reaves256/101/35/512350310231824
Walker Kessler295/100/00/0471134111191020
Matisse Thybulle233/62/40/0145113214813
Jake LaRavia200/40/10/07296201015010
Sandro Mamukelashvili269/155/80/003320120212321
Collin Sexton134/80/32/20113211011010
Ziaire Williams204/51/10/01015420011916
Jarred Vanderbilt92/20/00/003310001449
Bronny James40/10/14/400002000-1343
Jaden Hardy41/31/30/000002000-1331
Adou Thiero140/30/12/221313121-1223
Kevon Looney40/00/00/011200000-1302
Cameron Carr130/30/30/011201020-130-3
Total44/9515/4020/23192948322515174123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND114
WAS101
NYK107
CLE115
TOR93
BOS98
CHI119
SAS124
MEM118
DEN123
MIL112
LAL123
NOR111
BRO145
UTH108
ORL123
HOU115
GSW108
POR118
OKC108

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Milwaukee Bucks en 1 clic

Los Angeles Lakers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes