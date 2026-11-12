Soirée tranquille pour les Lakers à Milwaukee

C’est le duo Austin Reaves – Luka Doncic qui lance les Lakers dans la partie. Les Bucks sont dépassés et c’est à l’arrivée des remplaçants, et en montant d’un cran en défense, qu’ils peuvent exister dans ce premier quart-temps (28-30). Les joueurs de Taylor Jenkins se donnent en défense, mais sont bien plus en peine en attaque.

Il n’y a guère que Tyler Herro pour marquer des points. Luka Doncic étant moins inspiré et mieux ciblé en fin de première période, rien n’est encore fait à la pause (50-61).

Les espoirs de Milwaukee s’évanouissent au retour des vestiaires. La faute aux ballons perdus, trop nombreux. Et surtout qui finissent dans les mains dans les Lakers, donc qui offrent des points faciles en transition. Ensuite, Matisse Thybulle puis Sandro Mamukelashvili frappent deux fois chacun à 3-pts en quelques instants.

C’est trop pour les Bucks, qui accusent vingt points d’écart (73-94). Pas de miracle en dernier quart-temps, avec des troupes de JJ Redick sérieuses, qui conservent leur avance et l’emportent (111-123) pour signer une septième victoire de suite et continuer de trôner au sommet de la conférence Ouest et de la ligue.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’apport de Sandro Mamukelashvili. Les Lakers ont été sérieux et le duo Luka Doncic – Austin Reaves a marqué 50 points (32 pour le premier, 18 pour le second). Celui qui a le plus profité de ce déplacement dans le Wisconsin, c’est Sandro Mamukelashvili, avec ses 23 points à 9/15 au shoot dont un très bon 5/8 à 3-pts.

– Les Bucks pas assez armés offensivement. Jouer dur est le mantra de Milwaukee cette saison. En défense, c’est bien respecté, avec une équipe qui se donne et qui fait les efforts. Seulement, de l’autre côté du parquet, le manque de solution, de talent, est criant. Tyler Herro (27 points) a été trop seul trop longtemps et surtout les 17 ballons perdus, dont 6 rien que dans le troisième quart-temps, ont fait mal.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 114 WAS 101 NYK 107 CLE 115 TOR 93 BOS 98 CHI 119 SAS 124 MEM 118 DEN 123 MIL 112 LAL 123 NOR 111 BRO 145 UTH 108 ORL 123 HOU 115 GSW 108 POR 118 OKC 108