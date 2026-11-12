Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Spurs renversent les Bulls pour une 10e victoire de suite !

Publié le 12/11/2026 à 6:26 Twitter Facebook

NBA – Menés de 22 points en première mi-temps, les Spurs ont complètement changé de visage après la pause pour s’imposer à Chicago (124-119). Victor Wembanyama compile 32 points, 9 rebonds et 5 contres.

Victor Wembanyama face aux BullsMalgré sept défaites consécutives, Chicago aborde la rencontre sans le moindre complexe. Deux tirs primés de Jalen Smith (23 points) lancent les Bulls, mais De’Aaron Fox (17 points, 9 passes) lui répond en inscrivant 11 des 19 premiers points de San Antonio, qui vise une 10e victoire de suite.

Cela n’empêche pas les hommes de Tiago Splitter de prendre rapidement les commandes. Leur circulation de balle fait courir la défense texane, dont les rotations sont beaucoup trop lentes. Chicago débute ainsi la partie avec 10 réussites sur ses 12 premières tentatives à 3-points et termine le premier quart-temps à 85% aux tirs pour prendre douze longueurs d’avance (41-29).

La démonstration se poursuit au début du deuxième acte. Le cinq très large des Bulls éloigne Victor Wembanyama du cercle et ouvre la raquette aux pénétrations. Les remplaçants des Spurs peinent également à suivre le rythme, tandis que Jalen Smith et Caleb Wilson (15 points en 15 minutes) continuent d’alimenter la marque.

L’écart atteint même 22 points au milieu de la période (64-42). Portés par «Wemby» et Fox, les Spurs se réveillent toutefois avant la pause. Ils resserrent leur défense et reviennent à quatorze longueurs au moment de rejoindre les vestiaires (70-56).

Dylan Harper sonne la révolte

San Antonio revient des vestiaires métamorphosé. Plus agressifs sur le porteur et beaucoup plus rapides en transition, les Spurs commencent le troisième quart-temps par un 18-3. Cinq pertes de balle des Bulls leur permettent d’effacer leur retard en seulement quatre minutes (73-73).

Dylan Harper (18 points, 10 passes, 4 interceptions) prend alors le contrôle de la rencontre. Le jeune arrière accélère le jeu, trouve ses partenaires et attaque un cercle désormais beaucoup moins protégé. Victor Wembanyama profite, lui, d’une plus grande liberté défensive pour rôder dans la raquette et multiplier les contres.

Comble de malchance, Chicago perd Caleb Wilson, touché à la main droite, avant de voir son adresse extérieure retomber brutalement. Les Spurs remportent le 3e quart-temps 34-19 et passent devant avant le dernier quart-temps (90-89).

Keldon Johnson (10 points, 4 passes) apporte son énergie en sortie de banc et San Antonio entame l’ultime période par un 11-2 pour s’offrir 10 points d’avance (101-91). Wembanyama contrôle ensuite les deux côtés du terrain, pendant que Carter Bryant réalise plusieurs actions précieuses pour repousser les dernières tentatives de retour des Bulls.

Chicago réduit l’écart dans les dernières minutes, mais sans réellement remettre en cause la victoire texane. San Antonio s’impose 124-119, achève son déplacement sur un bilan parfait de quatre victoires et porte sa série à dix succès d’affilée. Les Bulls, eux, concèdent une huitième défaite de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le réveil spectaculaire des Spurs. San Antonio a encaissé 70 points en première mi-temps et compté jusqu’à 22 longueurs de retard. Son changement d’attitude après la pause a été radical : davantage de pression défensive, une circulation de balle plus fluide et un 18-3 pour ouvrir le troisième quart-temps. Les Texans ont finalement remporté la seconde période 68-49.

Victor Wembanyama domine sans forcer. Deux jours après ses 40 points face à Phoenix, le Français a compilé 32 points, 9 rebonds et 5 contres. Éloigné du cercle par le cinq écarté de Chicago en première période, il a retrouvé toute son influence après la pause en défendant de manière plus libre. Une nouvelle prestation majeure réalisée avec une impressionnante facilité.

Dylan Harper, bien plus qu’un lieutenant. Alors que De’Aaron Fox avait porté l’attaque avant la pause, Dylan Harper a pris le relais avec 11 points en seconde période. Il termine surtout avec 10 passes et 4 interceptions, pour accompagner son premier double-double de la saison. Son activité a été déterminante dans le renversement du troisième quart-temps.

L’incroyable coup de chaud des Bulls n’a pas duré. Avec un Jalen Smith en mode «career high», Chicago a démarré la rencontre à 10/12 derrière l’arc et inscrit 41 points dans le premier quart-temps. Mais une telle adresse était difficilement tenable. Une fois les tirs devenus moins faciles et la pression défensive renforcée, les faiblesses d’une équipe désormais battue huit fois de suite sont réapparues.

Chicago Bulls / 119TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jalen Smith298/95/52/231434000-312329
Caleb Wilson155/72/23/314500120-121517
Matas Buzelis305/123/70/003321060-21135
Josh Giddey254/91/30/002273070-1996
Isaac Okoro230/20/10/002240010-1203
Nicolas Claxton155/60/07/933612001131722
Tre Jones285/111/22/2011300205139
Patrick Williams284/40/01/10774200120921
Noa Essengue113/51/31/10443500113814
Jordan Hawkins243/81/50/004420211-2710
Jaylin Sellers21/11/10/0000300001036
Zach Collins21/20/00/002211000124
Leonard Miller20/00/00/0000010001000
Total44/7615/2916/187334033193194119
San Antonio Spurs / 124TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Victor Wembanyama3113/182/64/518913215293242
Dylan Harper357/182/42/2156102401191828
De'Aaron Fox307/172/71/213491310151721
Julian Champagnie344/73/61/100022201141214
Stephon Castle295/131/50/00113322016117
Keldon Johnson284/60/02/433644210-71017
Carter Bryant154/72/40/001120100-101011
Luke Kornet143/70/01/241512000-1478
Jordan McLaughlin21/10/02/200000000-1044
Harrison Barnes131/31/20/010101010-731
David Jones20/00/00/000001000-1000
Tarris Reed Jr.20/10/00/000001000-100-1
Total49/9813/3413/1811223332201667124

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND114
WAS101
NYK107
CLE115
TOR93
BOS98
CHI119
SAS124
MEM118
DEN123
MIL112
LAL123
NOR111
BRO145
UTH108
ORL123
HOU115
GSW108
POR118
OKC108

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes