Les Spurs renversent les Bulls pour une 10e victoire de suite !

Malgré sept défaites consécutives, Chicago aborde la rencontre sans le moindre complexe. Deux tirs primés de Jalen Smith (23 points) lancent les Bulls, mais De’Aaron Fox (17 points, 9 passes) lui répond en inscrivant 11 des 19 premiers points de San Antonio, qui vise une 10e victoire de suite.

Cela n’empêche pas les hommes de Tiago Splitter de prendre rapidement les commandes. Leur circulation de balle fait courir la défense texane, dont les rotations sont beaucoup trop lentes. Chicago débute ainsi la partie avec 10 réussites sur ses 12 premières tentatives à 3-points et termine le premier quart-temps à 85% aux tirs pour prendre douze longueurs d’avance (41-29).

La démonstration se poursuit au début du deuxième acte. Le cinq très large des Bulls éloigne Victor Wembanyama du cercle et ouvre la raquette aux pénétrations. Les remplaçants des Spurs peinent également à suivre le rythme, tandis que Jalen Smith et Caleb Wilson (15 points en 15 minutes) continuent d’alimenter la marque.

L’écart atteint même 22 points au milieu de la période (64-42). Portés par «Wemby» et Fox, les Spurs se réveillent toutefois avant la pause. Ils resserrent leur défense et reviennent à quatorze longueurs au moment de rejoindre les vestiaires (70-56).

Dylan Harper sonne la révolte

San Antonio revient des vestiaires métamorphosé. Plus agressifs sur le porteur et beaucoup plus rapides en transition, les Spurs commencent le troisième quart-temps par un 18-3. Cinq pertes de balle des Bulls leur permettent d’effacer leur retard en seulement quatre minutes (73-73).

Dylan Harper (18 points, 10 passes, 4 interceptions) prend alors le contrôle de la rencontre. Le jeune arrière accélère le jeu, trouve ses partenaires et attaque un cercle désormais beaucoup moins protégé. Victor Wembanyama profite, lui, d’une plus grande liberté défensive pour rôder dans la raquette et multiplier les contres.

Comble de malchance, Chicago perd Caleb Wilson, touché à la main droite, avant de voir son adresse extérieure retomber brutalement. Les Spurs remportent le 3e quart-temps 34-19 et passent devant avant le dernier quart-temps (90-89).

Keldon Johnson (10 points, 4 passes) apporte son énergie en sortie de banc et San Antonio entame l’ultime période par un 11-2 pour s’offrir 10 points d’avance (101-91). Wembanyama contrôle ensuite les deux côtés du terrain, pendant que Carter Bryant réalise plusieurs actions précieuses pour repousser les dernières tentatives de retour des Bulls.

Chicago réduit l’écart dans les dernières minutes, mais sans réellement remettre en cause la victoire texane. San Antonio s’impose 124-119, achève son déplacement sur un bilan parfait de quatre victoires et porte sa série à dix succès d’affilée. Les Bulls, eux, concèdent une huitième défaite de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le réveil spectaculaire des Spurs. San Antonio a encaissé 70 points en première mi-temps et compté jusqu’à 22 longueurs de retard. Son changement d’attitude après la pause a été radical : davantage de pression défensive, une circulation de balle plus fluide et un 18-3 pour ouvrir le troisième quart-temps. Les Texans ont finalement remporté la seconde période 68-49.

– Victor Wembanyama domine sans forcer. Deux jours après ses 40 points face à Phoenix, le Français a compilé 32 points, 9 rebonds et 5 contres. Éloigné du cercle par le cinq écarté de Chicago en première période, il a retrouvé toute son influence après la pause en défendant de manière plus libre. Une nouvelle prestation majeure réalisée avec une impressionnante facilité.

– Dylan Harper, bien plus qu’un lieutenant. Alors que De’Aaron Fox avait porté l’attaque avant la pause, Dylan Harper a pris le relais avec 11 points en seconde période. Il termine surtout avec 10 passes et 4 interceptions, pour accompagner son premier double-double de la saison. Son activité a été déterminante dans le renversement du troisième quart-temps.

– L’incroyable coup de chaud des Bulls n’a pas duré. Avec un Jalen Smith en mode «career high», Chicago a démarré la rencontre à 10/12 derrière l’arc et inscrit 41 points dans le premier quart-temps. Mais une telle adresse était difficilement tenable. Une fois les tirs devenus moins faciles et la pression défensive renforcée, les faiblesses d’une équipe désormais battue huit fois de suite sont réapparues.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 114 WAS 101 NYK 107 CLE 115 TOR 93 BOS 98 CHI 119 SAS 124 MEM 118 DEN 123 MIL 112 LAL 123 NOR 111 BRO 145 UTH 108 ORL 123 HOU 115 GSW 108 POR 118 OKC 108