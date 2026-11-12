Sidy Cissoko et les Blazers font encore tomber le Thunder !

Battu de 20 points la veille dans la même salle, le Thunder n’est pas parvenu à rectifier le tir cette nuit face aux Blazers. Ces derniers s’offrent ainsi un deuxième succès consécutif face aux champions 2025, au terme d’une grosse bataille remportée dans le dernier quart-temps.

Six joueurs de part et d’autre ont atteint la barre des 10 points, avec 28 unités pour Deni Avdija côté Blazers, bien soutenu par le Français Sidy Cissoko (19), Jrue Holiday (19) ou encore Damian Lillard (18), à nouveau auteur d’un gros final. En face, Shai Gilgeous-Alexander a fini meilleur marqueur du match (31 points), en recevant principalement l’aide d’Isaiah Hartenstein (20 points et 11 rebonds).

Dans une rencontre marquée par les séries de part et d’autre, les Blazers ont cru pouvoir faire la différence à la fin du troisième quart-temps, malgré une grosse période signée par « SGA ». Grâce à de bons passages de Sidy Cissoko, efficace à 3-points comme près du cercle, et de Robert Williams dans la peinture, Portland s’est offert trois possessions d’avance (86-78).

Encore du « Dame Time »

La réponse des visiteurs ne s’est pas fait attendre, avec un 14-2 à cheval sur les deux quart-temps (88-92). Isaiah Hartenstein a alors signé un bon mouvement poste bas devant Donovan Clingan, avant de conclure de la main droite. Dans la foulée de ce panier, Jared McCain a envoyé Deni Avdija au tapis, faisant redouter une rechute de sa blessure au dos.

Mais l’Israélien a pu rester en jeu et participer à une fin de match particulièrement âpre, avec des défenses resserrées et davantage de contacts, donc de lancers-francs. C’est dans ce contexte que le Thunder a pu s’offrir plusieurs rebonds offensifs, mais sans capitaliser. Peu inspiré jusqu’ici, Lillard, lui, ne s’est pas gêné pour signer un gros tir primé. Avdija allait l’imiter en tête de raquette, face à un Hartenstein trop loin de lui (106-100).

L’attaque du Thunder étant de plus en plus à la peine, Lillard s’est encore chargé de sanctionner dans les derniers instants. Avec un tir compliqué à proximité du cercle malgré la pression d’Alex Caruso, puis un « reverse lay-up » tout aussi technique pour alimenter un 13-3. McCain aura beau répondre à 3-points, malgré son manque d’adresse jusque-là, les Blazers conserveront leur avance jusqu’au bout (118-108).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Sidy Cissoko confirme ! Le Français profite pleinement de l’ajustement opéré par Micah Nori, qui a renvoyé Scoot Henderson sur le banc des Blazers. Après une sortie à 17 points la veille face au même adversaire, l’ailier a confirmé avec ses 19 points, sur la base d’une belle adresse à 3-points (4/7). À quelques minutes de la fin du match, il a converti deux lancers-francs importants pour redonner l’avantage à sa formation (101-99). Scoot Henderson, lui, n’a quasiment pas joué dans le dernier acte, après avoir notamment perdu un ballon sur un dribble trop statique…

– La défense décisive des Blazers. Parmi les spécialistes défensifs de Portland, difficile de ne pas mentionner Toumani Camara, capital dans le final pour gêner le Canadien d’en face. Non content de contrer avec force l’un de ses « floaters » en fin de possession dans le dernier quart-temps, le Belge a beaucoup ralenti « SGA », le poussant à multiplier les dribbles pour tenter de faire l’écart. Dans le « money time », le Thunder a d’ailleurs été sanctionné d’une violation des 24 secondes, Shai Gilgeous-Alexander ayant transmis trop tardivement le cuir à McCain. L’effet Camara, à nouveau. On notera aussi le « dagger » signé Deni Avdija, avec un dunk en contre-attaque après avoir intercepté le ballon sur un « handoff » entre McCain et Hartenstein.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 114 WAS 101 NYK 107 CLE 115 TOR 93 BOS 98 CHI 119 SAS 124 MEM 118 DEN 123 MIL 112 LAL 123 NOR 111 BRO 145 UTH 108 ORL 123 HOU 115 GSW 108 POR 118 OKC 108