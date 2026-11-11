Damian Lillard sort le grand jeu face au Thunder

Après deux défaites consécutives, les Blazers ont parfaitement réagi face à l’un des poids lourds de la conférence Ouest. À égalité avec OKC à la pause, les hommes de Micah Nori ont fait exploser la rencontre dans le troisième quart-temps, remporté 38-21.

Le banc de Portland répond présent

Avant cela, les deux équipes avaient débuté la rencontre avec beaucoup d’agressivité près du cercle, sans parvenir à créer le moindre écart. Le Thunder prend brièvement les commandes grâce aux lancers francs de Shai Gilgeous-Alexander, puis un dunk d’Aday Mara lui permet de terminer le premier quart-temps en tête (27-26).

Portland trouve un premier relais précieux avec son banc. Chris Youngblood inscrit notamment huit points dans le deuxième quart-temps, dont deux paniers à 3-points, permettant aux remplaçants des Blazers de prendre le dessus sur ceux d’Oklahoma City.

Deni Avdija se charge ensuite de maintenir la pression sur la défense du Thunder. Les deux équipes se rendent coup pour coup et rejoignent finalement les vestiaires sur un score de parité (59-59).

« Dame Time » dans le troisième quart-temps

La rencontre bascule totalement après la pause. Plus agressifs en défense à l’image de Sidy Cissoko sur Ajay Mitchell et Shai Gilgeous-Alexander, les Blazers perturbent les lignes de passe et empêchent le Thunder d’installer son attaque. De l’autre côté, leur adresse extérieure fait la différence.

Portland inscrit sept paniers à 3-points dans le seul troisième quart-temps. Damian Lillard prend carrément feu avec 13 points dans la période et fait plusieurs fois chavirer le Moda Center. Son tir primé inscrit au buzzer, tout proche du logo, vient couronner la démonstration.

Les Blazers terminent le quart-temps sur un 8-0 et prennent 17 longueurs d’avance (97-80). Incapable de retrouver du rythme offensivement, le Thunder ne parvient jamais à revenir dans la dernière période. Portland contrôle tranquillement la fin de rencontre pour s’imposer de 20 points et porter son bilan à 7 victoires pour 3 défaites.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Damian Lillard a retrouvé ses jambes. Revenu de blessure, le meneur a signé sa meilleure séquence de la saison dans le troisième quart-temps. Ses 13 points dans la période, conclus par un tir lointain au buzzer, ont fait basculer une rencontre jusque-là parfaitement équilibrée.

– La défense des Blazers étouffe le Thunder. Toumani Camara, Deni Avdija, Sidy Cissoko et Donovan Clingan ont opposé leur longueur et leur impact physique à l’attaque d’OKC. Le Thunder est limité à 44% de réussite et seulement 103 points, avec beaucoup moins de solutions après la pause.

– Une revanche immédiate. Le Thunder, qui retombe à 8-3 après quatre victoires consécutives, aura l’occasion de réagir immédiatement puisque les deux équipes se retrouveront dès la nuit prochaine, dans le cadre d’un « back-to-back ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 117 MIL 85 PHI 101 BOS 123 PHO 133 LAC 110 UTH 109 MIA 115 SAC 100 ORL 107 POR 123 OKC 103