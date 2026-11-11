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Damian Lillard sort le grand jeu face au Thunder

Publié le 11/11/2026 à 7:52 Twitter Facebook

NBA – Avec Sidy Cissoko titulaire et les coups de chaud de Damian Lillard, les Blazers ont nettement dominé le Thunder (123-103). Les deux formations se retrouvent dès ce soir.

lillard thunderAprès deux défaites consécutives, les Blazers ont parfaitement réagi face à l’un des poids lourds de la conférence Ouest. À égalité avec OKC à la pause, les hommes de Micah Nori ont fait exploser la rencontre dans le troisième quart-temps, remporté 38-21.

Le banc de Portland répond présent

Avant cela, les deux équipes avaient débuté la rencontre avec beaucoup d’agressivité près du cercle, sans parvenir à créer le moindre écart. Le Thunder prend brièvement les commandes grâce aux lancers francs de Shai Gilgeous-Alexander, puis un dunk d’Aday Mara lui permet de terminer le premier quart-temps en tête (27-26).

Portland trouve un premier relais précieux avec son banc. Chris Youngblood inscrit notamment huit points dans le deuxième quart-temps, dont deux paniers à 3-points, permettant aux remplaçants des Blazers de prendre le dessus sur ceux d’Oklahoma City.

Deni Avdija se charge ensuite de maintenir la pression sur la défense du Thunder. Les deux équipes se rendent coup pour coup et rejoignent finalement les vestiaires sur un score de parité (59-59).

« Dame Time » dans le troisième quart-temps

La rencontre bascule totalement après la pause. Plus agressifs en défense à l’image de Sidy Cissoko sur Ajay Mitchell et Shai Gilgeous-Alexander, les Blazers perturbent les lignes de passe et empêchent le Thunder d’installer son attaque. De l’autre côté, leur adresse extérieure fait la différence.

Portland inscrit sept paniers à 3-points dans le seul troisième quart-temps. Damian Lillard prend carrément feu avec 13 points dans la période et fait plusieurs fois chavirer le Moda Center. Son tir primé inscrit au buzzer, tout proche du logo, vient couronner la démonstration.

Les Blazers terminent le quart-temps sur un 8-0 et prennent 17 longueurs d’avance (97-80). Incapable de retrouver du rythme offensivement, le Thunder ne parvient jamais à revenir dans la dernière période. Portland contrôle tranquillement la fin de rencontre pour s’imposer de 20 points et porter son bilan à 7 victoires pour 3 défaites.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Damian Lillard a retrouvé ses jambes. Revenu de blessure, le meneur a signé sa meilleure séquence de la saison dans le troisième quart-temps. Ses 13 points dans la période, conclus par un tir lointain au buzzer, ont fait basculer une rencontre jusque-là parfaitement équilibrée.

La défense des Blazers étouffe le Thunder. Toumani Camara, Deni Avdija, Sidy Cissoko et Donovan Clingan ont opposé leur longueur et leur impact physique à l’attaque d’OKC. Le Thunder est limité à 44% de réussite et seulement 103 points, avec beaucoup moins de solutions après la pause.

Une revanche immédiate. Le Thunder, qui retombe à 8-3 après quatre victoires consécutives, aura l’occasion de réagir immédiatement puisque les deux équipes se retrouveront dès la nuit prochaine, dans le cadre d’un « back-to-back ».

Portland Trail Blazers / 123TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Damian Lillard238/154/105/503332100202525
Deni Avdija338/152/46/806680130212427
Sidy Cissoko335/143/104/41233410091715
Toumani Camara303/92/74/430331000181212
Donovan Clingan253/61/20/049133301216721
Jrue Holiday254/82/61/10112201014119
Scoot Henderson223/123/52/2011430102116
Chris Youngblood132/52/42/201102100087
Robert Williams III143/30/00/022402010569
Branden Carlson71/30/10/014500002-127
Micah Potter40/10/10/003300010-201
Hansen Yang40/00/00/001102000-201
Total40/9119/5024/261133442621484123
Oklahoma City Thunder / 103TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Shai Gilgeous-Alexander298/220/410/1126831021-172621
Jared McCain316/124/75/603332010-142119
Ajay Mitchell276/100/12/212334130-181414
Isaiah Hartenstein243/60/01/227953001-7718
Kenrich Williams181/31/10/002204000-1533
Bennett Stirtz185/82/31/10111312031311
Aday Mara265/90/00/1461022001-141018
Alex Caruso181/51/32/202212031-552
Nique Clifford192/40/10/004412010-446
Micah Peavy200/40/20/211201100-110-3
Brooks Barnhizer40/10/00/010110100202
Total37/848/2221/2711344520244124103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK117
MIL85
PHI101
BOS123
PHO133
LAC110
UTH109
MIA115
SAC100
ORL107
POR123
OKC103

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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