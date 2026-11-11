Pourquoi Sidy Cissoko s’installe dans le cinq des Blazers

Le changement pouvait facilement être interprété comme une rétrogradation pour Scoot Henderson, en difficulté. Face à Oklahoma City, Micah Nori a en effet décidé de le sortir du cinq majeur, au profit de Sidy Cissoko. Une modification qui a contribué à la nette victoire des Blazers (123-103), mais que le coach de Portland présente avant tout comme un rééquilibrage de ses rotations.

Avec Damian Lillard et Deni Avdija, Portland dispose déjà de deux créateurs majeurs dans son cinq de départ. Scoot Henderson avait donc tendance à devenir un simple joueur de complément.

« Je voulais remettre Scoot avec le deuxième cinq parce qu’avec Deni et Dame dans le premier groupe, ce sont eux qui ont le ballon en main », explique Micah Nori. « Je voulais que Scoot puisse diriger la ‘second unit’. »

Davantage de responsabilités pour Scoot Henderson

Le but est de replacer le jeune meneur dans un rôle plus naturel pour lui, avec la responsabilité d’organiser le jeu.

« Je pense honnêtement qu’il nous apporte davantage avec le deuxième cinq, lorsqu’il peut initier le jeu », poursuit son entraîneur. « J’ai le sentiment qu’il se perd un peu avec le premier groupe. Avec Dame et Deni qui ont beaucoup le ballon, cela fonctionne parfaitement de pouvoir ajouter Sidy, un défenseur supplémentaire qui apporte également davantage de taille. »

Cette nouvelle organisation permet aussi à Micah Nori de simplifier les rotations de Damian Lillard, qui retrouve deux passages par mi-temps, comme il en a eu l’habitude pendant l’essentiel de sa carrière, au lieu de trois séquences plus courtes.

Scoot Henderson devrait de son côté bénéficier de deux longues plages de jeu à cheval sur les premier et deuxième quart-temps, puis sur les troisième et quatrième. Des périodes durant lesquelles il pourra avoir le ballon en main.

« Je ne regarde jamais une décision de manière isolée », précise Micah Nori. « J’essaie de voir comment un changement en affecte un autre. C’est la combinaison de tous ces éléments qui nous a conduits à cette décision. »

« Je crois sincèrement en Scoot »

Conscient de l’interprétation qui pouvait accompagner la sortie du cinq de départ de l’ancien 3e choix de la Draft, Micah Nori a pris le temps de lui expliquer son choix. La réponse du joueur l’a conforté.

« Je lui en ai parlé et ce que j’aime chez Scoot, c’est son altruisme. Il m’a simplement répondu : ‘Ça me va’ », rapporte le coach. « Je ne cherche pas à construire un récit. Je pense simplement qu’il est meilleur pour nous avec la deuxième unité. »

L’entraîneur des Blazers refuse donc de voir ce changement comme un désaveu.

« Scoot va nous aider à gagner beaucoup de matchs cette saison. Je crois en lui, sincèrement. Nous allons avoir besoin de lui et il le sait. Je suis l’un de ses plus grands supporters. Je l’apprécie comme personne et comme joueur. Chaque jour, rien ne change chez lui : il travaille, il se bat et veut faire ce qui est le mieux pour l’équipe. »

Sidy Cissoko chargé de ralentir le double MVP en titre

De l’autre côté de l’équation, Sidy Cissoko a parfaitement rempli la mission de son entraîneur. Utilisé pendant 33 minutes, le Français a apporté sa taille, son énergie et sa polyvalence défensive face à Shai Gilgeous-Alexander.

« Sidy a été phénoménal », juge Micah Nori. « Le cinq de départ a bien fonctionné, y compris dans le premier quart-temps. » Avec l’aide de Toumani Camara, Sidy Cissoko a participé au travail collectif qui a limité le Thunder à 44 points en seconde période.

« Shai est évidemment un problème », ajoute le technicien, très fier de son groupe. « Mais Toumani et Sidy ont vraiment rivalisé avec lui. J’ai été très satisfait de notre défense. Encaisser seulement 21 puis 23 points dans les deux derniers quart-temps face à une équipe de ce niveau, c’est très fort. »