Micah Nori demande à Scoot Henderson de faire plus simple

On doute sérieusement que viser la planche était son intention première. Au milieu du troisième quart-temps du match face aux Spurs, Scoot Henderson a en effet tenté d’accéder au cercle, mais la présence de Victor Wembanyama l’a poussé à rebrousser chemin.

Le joueur des Blazers est alors revenu au niveau de la ligne à 3-points, à 45°, avant de dégainer un tir lointain en première intention. Un tir qui a touché la planche, donc, avant de rouler sur le cercle sans rentrer. Dans ce match, le meneur de jeu ne trouvera pas une seule fois la mire à cette distance (0/5).

En 23 minutes de jeu, il a cumulé 13 points (4/10), 2 rebonds et 1 passe décisive, avec un différentiel de -23. Une production dans la lignée de ses difficultés depuis qu’il est titulaire pour compenser l’absence de Ja Morant.

Sur ses cinq premières titularisations, il tourne autour de 9 points à 31,6% aux tirs, dont 21,1% de loin, avec à peine plus d’une passe décisive et deux fois plus de ballons perdus…

Ce qui n’est pas vraiment ce que l’on appelle saisir sa chance. Au point que, comme le rapporte The Athletic, Micah Nori a décidé de s’entretenir avec lui avant ce match face aux Spurs pour évoquer ses difficultés actuelles.

Une confiance intacte de son coach

« Je crois en Scoot, on croit en Scoot. On a eu une bonne discussion. Sur une saison de 82 matchs, tout le monde traverse des périodes difficiles. C’est inévitable. Pour lui, ces difficultés arrivent en début de saison. Mon rôle en tant qu’entraîneur est donc de l’aider, de le mettre dans les meilleures dispositions pour écourter ces passages compliqués, car on sait qu’il a énormément de capacités », assurait le coach.

Visiblement, cet échange n’a pas suffi à provoquer un déclic immédiat chez un joueur qui n’a pas encore terminé la moindre rencontre cette saison avec plus de 50% de réussite aux tirs. Face aux Lakers, la veille du match contre les Texans, il avait inscrit seulement deux points, sans marquer le moindre panier dans le jeu (0/2). Signe d’un joueur qui peine encore à trouver son rythme et ses repères.

L’explication selon le coach ? « J’ai toujours le sentiment qu’il se met un peu trop la pression. L’idée est de revenir à des choses simples, s’investir davantage en défense, être plus présent au rebond offensif comme au rebond défensif et, dès qu’on récupère le ballon, courir. Puis faire le choix le plus simple », réclamait Nori.

Un programme qui n’a rien de révolutionnaire, mais qui résume bien le défi de Scoot Henderson : arrêter de vouloir trop en faire pour retrouver son efficacité. Car sa place dans le cinq de départ ne constitue pas un acquis.

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 28.5 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.1 0.8 3.4 0.2 14.0 2024-25 POR 66 26.7 41.9 35.4 76.7 0.8 2.2 3.0 5.1 2.7 1.0 2.7 0.2 12.7 2025-26 POR 30 24.9 41.8 35.2 84.0 0.6 2.1 2.7 3.7 2.8 0.9 2.4 0.3 14.2 2026-27 POR 8 22.1 31.7 19.4 79.2 0.8 1.5 2.3 1.3 2.8 0.6 2.8 0.0 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.