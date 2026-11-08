Les Spurs atomisent les Blazers pour une 8e victoire de suite

Toujours privés de Ja Morant, les Blazers commencent la rencontre sans agressivité, et San Antonio en profite pour imposer immédiatement un combat très physique. Les joueurs de Mitch Johnson provoquent plusieurs pertes de balle et atteignant le « bonus » après moins de six minutes (18-8).

Les Spurs manquent cependant d’adresse et commettent trop de fautes pour réellement prendre le large. Le jeu se hache, les rotations s’enchaînent et ça permet à Portland de rester au contact grâce à son activité au rebond (22-20).

Face à une équipe avec de l’envergure et athlétique, San Antonio éprouve des difficultés à pénétrer. Les Blazers ferment les intervalles et naviguent efficacement autour des écrans. Stephon Castle répond par sa puissance, tandis que Julian Champagnie débloque l’attaque texane avec deux paniers à 3-points consécutifs dans le deuxième quart-temps pour passer l’écart à +15 (60-45).

Le mouvement de balle des Spurs commence alors à créer des décalages. Victor Wembanyama est bousculé à chaque prise de position, notamment par Toumani Camara, mais cette agressivité l’envoie régulièrement sur la ligne des lancers-francs, et les Spurs ont pris le large : 64-49 à la pause.

Un troisième quart-temps à sens unique

Les Spurs changent complètement de visage au retour des vestiaires. Plus agressifs au large, ils mettent Portland sous pression et transforment les pertes de balle adverses en paniers rapides. Stephon Castle contient les pénétrations de Deni Avdija avec sa puissance, tandis que Devin Vassell sanctionne les aides défensives.

Victor Wembanyama passe alors à la vitesse supérieure. Le Français alterne les tirs extérieurs, les finitions près du cercle et les passages sur la ligne. Le plan physique de Portland ne l’affecte ni mentalement ni physiquement, et les Blazers se retrouvent sans réponse face à son efficacité.

L’écart grimpe jusqu’à 33 points à la fin du troisième quart-temps (109-76), mettant prématurément un terme au suspense. Mitch Johnson peut limiter le temps de jeu de ses cadres et offrir une nouvelle chance à Carter Bryant, pénalisé par trois fautes commises en seulement trois minutes lors de son premier passage.

San Antonio s’impose finalement 125-103 et porte sa série à huit victoires d’affilée. Les Spurs affichent désormais un bilan de 8 victoires pour 2 défaites, tandis que Portland retombe à 6-3.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama tout en efficacité. Le Français n’a eu besoin que de 24 minutes et 13 tirs pour inscrire 29 points. Il a terminé à 9/13 aux tirs, dont 3/6 à 3-points, avec 8/9 aux lancers francs, 7 rebonds et 3 passes. Face au traitement physique des Blazers, il n’a jamais perdu son calme.

– Le déclic du troisième quart-temps. Après une première mi-temps brouillonne, les Spurs ont soudainement trouvé leur rythme. Ils ont inscrit 18 paniers durant la troisième période, soit un de plus que sur l’ensemble de la première mi-temps, pour porter leur avance jusqu’à 33 longueurs.

– Portland privé de pénétrations. Sans Ja Morant, les Blazers ont manqué de percussion. Incapables de contraindre la défense texane à se resserrer, ils ont progressivement abandonné les pénétrations pour multiplier les tirs extérieurs difficiles, terminant à 9/35 derrière l’arc. Ils ont également perdu 18 ballons et inscrit seulement 8 points en contre-attaque.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 102 DEN 114 ATL 124 BRO 121 CLE 97 NYK 109 OKC 114 WAS 75 GSW 126 ORL 119 PHO 102 HOU 99 POR 103 SAS 125