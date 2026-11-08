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Les Spurs atomisent les Blazers pour une 8e victoire de suite

Publié le 8/11/2026 à 7:42 Twitter Facebook

NBA – En back-to-back, les Spurs ont livré une démonstration collective à Portland (125-103). Victor Wembanyama inscrit 29 points en seulement 24 minutes face à des Blazers rapidement dépassés.

victor wembanyama spursToujours privés de Ja Morant, les Blazers commencent la rencontre sans agressivité, et San Antonio en profite pour imposer immédiatement un combat très physique. Les joueurs de Mitch Johnson provoquent plusieurs pertes de balle et atteignant le « bonus » après moins de six minutes (18-8).

Les Spurs manquent cependant d’adresse et commettent trop de fautes pour réellement prendre le large. Le jeu se hache, les rotations s’enchaînent et ça permet à Portland de rester au contact grâce à son activité au rebond (22-20).

Face à une équipe avec de l’envergure et athlétique, San Antonio éprouve des difficultés à pénétrer. Les Blazers ferment les intervalles et naviguent efficacement autour des écrans. Stephon Castle répond par sa puissance, tandis que Julian Champagnie débloque l’attaque texane avec deux paniers à 3-points consécutifs dans le deuxième quart-temps pour passer l’écart à +15 (60-45).

Le mouvement de balle des Spurs commence alors à créer des décalages. Victor Wembanyama est bousculé à chaque prise de position, notamment par Toumani Camara, mais cette agressivité l’envoie régulièrement sur la ligne des lancers-francs, et les Spurs ont pris le large : 64-49 à la pause.

Un troisième quart-temps à sens unique

Les Spurs changent complètement de visage au retour des vestiaires. Plus agressifs au large, ils mettent Portland sous pression et transforment les pertes de balle adverses en paniers rapides. Stephon Castle contient les pénétrations de Deni Avdija avec sa puissance, tandis que Devin Vassell sanctionne les aides défensives.

Victor Wembanyama passe alors à la vitesse supérieure. Le Français alterne les tirs extérieurs, les finitions près du cercle et les passages sur la ligne. Le plan physique de Portland ne l’affecte ni mentalement ni physiquement, et les Blazers se retrouvent sans réponse face à son efficacité.

L’écart grimpe jusqu’à 33 points à la fin du troisième quart-temps (109-76), mettant prématurément un terme au suspense. Mitch Johnson peut limiter le temps de jeu de ses cadres et offrir une nouvelle chance à Carter Bryant, pénalisé par trois fautes commises en seulement trois minutes lors de son premier passage.

San Antonio s’impose finalement 125-103 et porte sa série à huit victoires d’affilée. Les Spurs affichent désormais un bilan de 8 victoires pour 2 défaites, tandis que Portland retombe à 6-3.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Victor Wembanyama tout en efficacité. Le Français n’a eu besoin que de 24 minutes et 13 tirs pour inscrire 29 points. Il a terminé à 9/13 aux tirs, dont 3/6 à 3-points, avec 8/9 aux lancers francs, 7 rebonds et 3 passes. Face au traitement physique des Blazers, il n’a jamais perdu son calme.

Le déclic du troisième quart-temps. Après une première mi-temps brouillonne, les Spurs ont soudainement trouvé leur rythme. Ils ont inscrit 18 paniers durant la troisième période, soit un de plus que sur l’ensemble de la première mi-temps, pour porter leur avance jusqu’à 33 longueurs.

Portland privé de pénétrations. Sans Ja Morant, les Blazers ont manqué de percussion. Incapables de contraindre la défense texane à se resserrer, ils ont progressivement abandonné les pénétrations pour multiplier les tirs extérieurs difficiles, terminant à 9/35 derrière l’arc. Ils ont également perdu 18 ballons et inscrit seulement 8 points en contre-attaque.

Portland Trail Blazers / 103TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Deni Avdija235/132/33/404412130-19159
Scoot Henderson234/100/55/602212111-231310
Damian Lillard194/82/32/300071030-151211
Donovan Clingan213/60/20/014503000-1868
Toumani Camara212/70/30/022404010-2842
Hansen Yang263/71/35/6281011120-41217
Jrue Holiday193/81/34/400001130-15114
Chris Youngblood293/82/63/413442131-41112
Micah Potter143/51/20/0033101018711
Sidy Cissoko161/30/22/312313100-1446
Branden Carlson122/30/10/0022000001145
Jayson Kent122/60/20/0101112101143
Total35/849/3524/308303817209173103
San Antonio Spurs / 125TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Victor Wembanyama249/133/68/916733121232934
Devin Vassell214/82/45/511233200261518
Stephon Castle245/122/52/234752021191418
Dylan Harper286/131/50/016735011291316
De'Aaron Fox211/31/25/61236111123815
Julian Champagnie214/74/72/204401000151415
Keldon Johnson273/100/34/42574424041012
Luke Kornet152/50/02/222421011969
Carter Bryant172/62/50/013415021-966
Harrison Barnes192/81/50/012301001-853
Jordan McLaughlin121/21/20/000000110-1132
Tarris Reed Jr.81/30/00/012314020-1022
Total40/9017/4428/3014375128307167125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND102
DEN114
ATL124
BRO121
CLE97
NYK109
OKC114
WAS75
GSW126
ORL119
PHO102
HOU99
POR103
SAS125

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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