Titulaire, Scoot Henderson ne doit pas gâcher sa chance

La blessure de Ja Morant va contraindre Portland à revoir son organisation pendant plusieurs semaines. Touché à la cuisse face à Memphis, le meneur devrait rester éloigné des terrains au moins jusqu’à la fin du mois de novembre.

Alors qu’on pouvait logiquement penser à Jrue Holiday pour débuter, Micah Nori a choisi Scoot Henderson pour prendre sa place dans le cinq majeur. Une belle occasion pour le troisième choix de la Draft 2023, qui peine encore à répondre aux attentes placées en lui depuis son arrivée en NBA.

Pour sa première titularisation de la saison, le jeune meneur a compilé 14 points, 3 rebonds et 3 interceptions en 31 minutes lors de la victoire à Utah (112-90). Ses quatre ballons perdus et son unique passe décisive rappellent cependant que son adaptation à ce nouveau rôle ne sera pas immédiate.

« Scoot a été correct », juge son entraîneur. « Son intensité défensive était bonne et il a bien géré la fin de rencontre. Il a perdu quatre ballons, mais il a aussi réussi trois interceptions. Pour une première titularisation et 31 minutes de jeu, c’était satisfaisant. »

Arrêter de trop réfléchir

Micah Nori ne demande pas à Scoot Henderson de devenir Ja Morant. Il souhaite avant tout le voir utiliser sa puissance et sa vitesse pour attaquer le cercle, sans chercher à contrôler chaque possession.

« Nous n’avons pas besoin qu’il organise tout pour tout le monde », explique-t-il. « Il joue avec Deni Avdija, Damian Lillard et souvent Jrue Holiday. Ces gars savent jouer. Nous voulons garder les choses simples et le laisser attaquer. »

Le technicien lui reproche notamment de s’arrêter parfois trop rapidement pour prendre un tir à mi-distance, au lieu d’exploiter ses qualités physiques jusqu’au bout.

« On ne peut pas vraiment l’empêcher d’aller au cercle. S’il voit plusieurs défenseurs et qu’il reste du temps sur l’horloge, il n’a pas besoin de se contenter d’un petit tir en sortie de dribble. Il peut ressortir le ballon et nous pouvons relancer l’action. » Son conseil revient donc régulièrement : « Arrête de trop réfléchir. »

Damian Lillard a lui aussi remarqué que Scoot Henderson cherchait parfois à en faire trop. Mais le vétéran préfère voir dans cette fébrilité le signe d’un joueur qui veut absolument réussir.

« On voit qu’il insiste très fort et qu’il accélère parfois trop », observe-t-il. « Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Cela montre qu’il se soucie de ce qu’il fait. Certains jeunes joueurs prennent le chemin inverse : ils deviennent trop nonchalants. En NBA, il vaut mieux être agressif et montrer que l’on tient à réussir. »

Le All-Star rappelle que chaque jeune joueur doit traverser une période d’adaptation avant de comprendre sa place dans la ligue.

« Il faut du temps pour se trouver en NBA. Vous arrivez dans un vestiaire où certaines choses sont déjà installées pour d’autres joueurs, et vous devez vous intégrer à cette organisation. À chaque nouvelle saison, le jeu ralentit. Vous comprenez mieux le processus, votre place et les domaines dans lesquels vous pouvez progresser. »

« Être Scoot Henderson, c’est suffisant »

Revenu à Portland après avoir quitté la franchise durant l’été 2023, Damian Lillard retrouve un joueur qu’il avait seulement croisé pendant quelques semaines après sa Draft. Les deux hommes échangent désormais régulièrement, leurs casiers étant voisins dans le vestiaire.

« Je lui répète toujours : ‘Tu es Scoot Henderson et c’est suffisant’ », confie le vétéran. « Il est devenu un bien meilleur shooteur. Il a toujours été puissant, mais son corps paraît encore meilleur aujourd’hui. Sa compréhension du jeu progresse, et son talent comme ses qualités athlétiques sont évidents. »

Pour « Dame », Scoot Henderson ne doit pas chercher à justifier son statut de troisième choix de Draft ni à devenir un autre joueur. Il doit simplement s’appuyer sur ce qu’il sait déjà faire.

« Il perturbe en défense. Sur transition, il ressemble un peu à Deni grâce à sa vitesse et à ses qualités athlétiques. Il doit simplement trouver son rythme dans ce rôle. Cela finira par venir. »

Micah Nori et Damian Lillard sont d’accord : Scoot Henderson est particulièrement exigeant envers lui-même. Le travail du staff et des vétérans consiste donc à empêcher qu’une mauvaise décision ne déclenche une série d’erreurs.

« Il ne faut pas qu’une mauvaise action en entraîne deux, trois ou quatre autres », explique le coach. « Il doit effacer cette action de son esprit et repartir. Nous devons continuer à lui rappeler que nous croyons en lui et que nous lui faisons confiance. »

Lillard essaie, lui aussi, d’intervenir lorsqu’il sent le jeune meneur ruminer : « Je n’attends pas toujours qu’il me pose une question. Quand je vois que ça cogite dans sa tête, j’essaie d’intervenir, de le soutenir et de l’aider. »

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 28.5 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.1 0.8 3.4 0.2 14.0 2024-25 POR 66 26.7 41.9 35.4 76.7 0.8 2.2 3.0 5.1 2.7 1.0 2.7 0.2 12.7 2025-26 POR 30 24.9 41.8 35.2 84.0 0.6 2.1 2.7 3.7 2.8 0.9 2.4 0.3 14.2 2026-27 POR 5 21.2 34.9 14.3 91.7 0.6 1.8 2.4 1.4 2.4 0.8 3.0 0.0 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.