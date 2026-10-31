Les Blazers se relancent dans l’Utah

Pour cette affiche à horaire avancé, les Blazers n’ont clairement pas fait dans la dentelle avec le Jazz, pourtant à domicile. Car derrière les 24 points de Deni Avdija et les 22 points de Damian Lillard, les joueurs de l’Oregon ont infligé une quatrième défaite d’affilée à ceux de Salt Lake City, décidément pas à l’aise à la maison.

Un match à sens unique, au cours duquel Portland aura mis un peu plus de cinq minutes pour se détacher (23-8) et s’envoler vers la victoire, sa quatrième en cinq matchs. L’écart, rapidement établi au-dessus de la dizaine d’unités, n’est en réalité jamais vraiment redescendu et Utah, passé à côté de sa partie collectivement, a sans doute livré sa pire performance depuis la reprise. Aussi bien en défense qu’en attaque.

Un apprentissage à la dure pour la jeune bande du Jazz, punie quasiment à chaque fois par toute l’expérience et la maîtrise des Blazers lorsqu’il a fallu piquer puis enfoncer le clou (112-90).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Portland n’a pas eu besoin de forcer. Tranquilles de bout en bout, grâce à l’efficacité de Damian Lillard puis surtout Deni Avdija, les Blazers ont bien rebondi après leur défaite d’il y a deux jours face aux Grizzlies. Présents sur les lignes de passe, pour forcer des pertes de balle et se projeter en transition, ou agressifs vers le cercle pour se procurer des points faciles aux lancers-francs, les hommes de Micah Nori n’ont plus eu à regarder dans leur rétroviseur une fois qu’ils se sont envolés au score. Le genre d’après-midi rêvée, où les titulaires ont fait le boulot et où les remplaçants ont tous pu se dégourdir les jambes en prime.

– Scoot Henderson remplace Ja Morant. On s’attendait à ce que Jrue Holiday récupère la place de titulaire, vacante depuis la blessure de Ja Morant, mais c’est finalement Scoot Henderson qui a été inséré dans le cinq en compagnie de Damian Lillard. Un choix de Micah Nori pour redonner confiance à Henderson et pour ne pas perturber l’équilibre trouvé avec Holiday en sortie de banc. Volontaire, mais pas spécialement en réussite, le 3e choix de la Draft 2023 peut en tout cas compter sur la confiance que lui a montré son coach pour aborder plus sereinement les prochaines rencontres.

– Utah à côté de la plaque. Le jour d’Halloween, le Jazz a offert une performance effrayante à ses fans, ne réussissant jamais à rivaliser avec des Blazers pourtant pas forcément dans un grand jour non plus. Rapidement menés d’une dizaine de points, car en difficulté face à l’agressivité du duo Lillard/Avdija, les hommes de Will Hardy ont couru après le score du début à la fin, en étant notamment plombés par la maladresse de leurs leaders d’attaque, Lauri Markkanen et Keyonte George, ainsi que par leur manque de précaution balle en main. À l’arrivée, l’addition est forcément salée et cela débouche sur une quatrième défaite de suite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH 90 POR 112 CHA PHI 23:00 NOR ATL 0:00 MEM SAC 1:00 MIL CLE 1:00 SAS MIN 1:00 HOU OKC 1:30