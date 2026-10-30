Ja Morant à l’infirmerie pour au moins quatre semaines

Pour ses premières retrouvailles avec Memphis, Ja Morant n’imaginait sans doute pas vivre une telle soirée. Non seulement les Blazers ont perdu leur invincibilité face à des Grizzlies toujours invaincus, mais le meneur s’est également blessé à l’arrière de la cuisse gauche.

Touché au début du quatrième quart-temps, Ja Morant n’avait pas pu finir la rencontre. Micah Nori évoquait alors une simple gêne aux ischio-jambiers, mais les examens passés dans la journée ont révélé une blessure plus sérieuse.

Sa franchise a annoncé une élongation de grade 2, qui va l’éloigner des parquets pendant au moins quatre semaines, soit une quinzaine de rencontres. On ne devrait donc pas le revoir avant le mois de décembre…

Sans lui, les Blazers restent cependant bien armés sur les postes extérieurs. C’est Jrue Holiday qui devrait accompagner Damian Lillard dans le cinq majeur de Micah Nori, tandis que Scoot Henderson serait la principale solution de repli à la mène.

En quatre apparitions avec Portland, le ROY 2020 et MIP 2022 tournait à 15,8 points, 5,5 passes, 2,5 rebonds et 1 interception de moyenne en 26 minutes, à 54 % de réussite au tir, dont 43 % à 3-points.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31.0 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32.6 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33.1 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31.9 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35.3 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30.4 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 20 28.4 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5 2026-27 POR 3 26.7 58.8 44.4 83.3 0.7 2.0 2.7 6.3 2.3 1.3 1.3 0.0 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.