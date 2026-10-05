Damian Lillard et Ja Morant titulaires, le casse-tête de Portland

Damian Lillard, Ja Morant, Jrue Holiday et Scoot Henderson. Quatre meneurs de jeu pour seulement deux places dans le cinq de départ. Pour sa première saison à la tête des Blazers, Micah Nori doit immédiatement trancher une question aussi délicate sur le plan tactique qu’humain.

Damian Lillard pensait connaître la réponse. Après le premier entraînement du camp, le meneur avait expliqué que, selon les informations dont il disposait, il commencerait les rencontres aux côtés de Ja Morant et Deni Avdija.

Une déclaration qui a fait réagir son entraîneur, puisque Micah Nori assure que rien n’est encore décidé. Il compte profiter des quatre rencontres de présaison pour tester plusieurs formules. Le tandem Lillard–Morant devrait néanmoins avoir sa chance dès le premier match face aux Warriors.

« Ce n’est pas gravé dans le marbre, mais probablement, parce que j’ai envie de voir ce que cela peut donner », a expliqué le coach. « Et je ne veux pas déclencher un incendie avant que ce soit nécessaire. »

Une association difficile à défendre

D’un point de vue offensif, l’idée est évidemment séduisante. Damian Lillard et Ja Morant figurent parmi les meilleurs meneurs-scoreurs de leur génération. Leur présence simultanée pourrait transformer Portland en l’une des attaques les plus explosives de la ligue.

Mais les limites défensives paraissent tout aussi évidentes. Les deux meneurs ne sont pas très grands/costauds pour leurs postes et ne se sont jamais distingués par leur capacité à contenir les meilleurs extérieurs adverses.

« Ce qui me préoccupe le plus, c’est la défense », reconnaît Micah Nori. « Les adversaires pourront essayer de profiter de notre manque de taille. Je sais qu’ils devront aussi nous défendre, mais comment allons-nous protéger la raquette, le cercle et nos petits arrières ? C’est probablement ma principale interrogation. »

La solution la plus équilibrée consisterait à titulariser Jrue Holiday aux côtés de l’une des deux stars offensives. Encore faudrait-il demander à Damian Lillard ou Ja Morant de commencer sur le banc…

Lillard n’a jamais débuté un match sur le banc

Damian Lillard a en effet été titulaire lors des 900 matchs disputés au cours de sa carrière. Ja Morant a commencé 325 de ses 327 rencontres. Même si les deux All-Stars disent privilégier la victoire, leur faire accepter un rôle de remplaçant ne sera pas forcément simple.

Lors du dernier entretien passé par Micah Nori pour obtenir le poste de coach, Damian Lillard était présent lorsque le technicien a présenté une rotation dans laquelle il sortait du banc. Le meneur avait manifesté son mécontentement avant que les deux hommes n’en rient. « Si Damian Lillard est en bonne santé, alors Damian Lillard sera titulaire », avait ensuite précisé Micah Nori.

Ja Morant se montre publiquement plus ouvert. « Gagner est la chose la plus importante pour moi », a-t-il déclaré. « Quel que soit le rôle que je dois tenir pour y parvenir, personne ne sera mécontent après coup. Que je sois titulaire ou pas, c’est la même chose. Je n’ai aucun problème avec l’une ou l’autre option. »

Le plus important, c’est celui qui finit les matches

Cependant, son coach demeure prudent quant à la manière dont le meneur vivrait un passage sur le banc. « Extérieurement, je pense qu’il le gérerait très bien », estime Micah Nori. « Intérieurement… je ne sais pas. »

Le coach refuse aussi de profiter du détachement et de l’altruisme affichés par Jrue Holiday pour lui attribuer automatiquement le rôle de sixième homme.

« Même si Jrue acceptera mieux la décision, on ne veut pas se dire qu’il suffit de ne pas le titulariser », explique-t-il. « À part entendre son nom pendant la présentation, quelle importance ? Je ne me préoccupe pas du panier qui permet de mener 6-4, mais plutôt de celui qui fera passer le score à 112-110. »