À Portland, Micah Nori doit gérer le casse-tête de la mène

Portland s’apprête à passer du tout au tout. Après une saison où ils ont parfois manqué de porteurs de balle, forçant Deni Avdija à endosser ce costume, les Blazers se retrouvent désormais avec un joli casse-tête…

Car de Scoot Henderson à Damian Lillard, en passant par Ja Morant ou encore Jrue Holiday, quatre joueurs peuvent prétendre à des minutes importantes à la mène.

Déjà un nœud tactique à résoudre pour l’entraîneur Micah Nori, qui a repris une franchise éliminée avec les honneurs au premier tour des playoffs et dont les dirigeants souhaitent sans nul doute retrouver la postseason.

Ja Morant, la fausse bonne idée ?

Sur le papier, l’arrivée de Ja Morant peut sembler séduisante, particulièrement au regard de son prix. En ne se séparant que du vétéran Jerami Grant et de Kris Murray, dont l’impact était devenu anecdotique, Portland a sauté sur l’occasion de s’offrir un double All-Star et membre de la All-NBA Second Team en 2021/22.

Seulement, l’ancien meneur des Grizzlies a déjà, du haut de ses 27 ans, perdu de sa superbe. Pire, il sort même de la plus mauvaise saison de sa carrière en termes d’efficacité. Malgré ses 19,5 points et 8,1 passes décisives de moyenne, il shootait à 41 %, avec un très vilain 23,5 % de réussite à longue distance.

Son impact athlétique, qui faisait pourtant toute sa force lors de ses premières années en NBA, a chuté. Trop souvent handicapé par les blessures, le Rookie de l’année 2020 n’est plus aussi explosif qu’avant, ce qui limite sa force de frappe en pénétration. Et s’il ne punit pas de loin, il devient beaucoup plus facile à défendre.

Les Blazers vont-ils directement associer Ja Morant à Damian Lillard, désormais fin prêt à faire son retour sur les parquets ? Une hypothèse globalement confirmée par Micah Nori, qui les voit « beaucoup jouer ensemble » la saison prochaine. Mais cette association soulève bien plus de questions que de certitudes.

Une association Morant-Lillard pour le cinq de départ ?

Déjà, le doute le plus évident concerne le numéro 0, qui sort d’une saison blanche après une rupture du tendon d’Achille. À 36 ans, difficile de l’imaginer revenir immédiatement à son meilleur niveau et retrouver la même efficacité après un tel coup d’arrêt. Malgré tout, il pense que le talent amassé suffira à créer l’alchimie recherchée.

« Je pense que l’équilibre se trouvera naturellement, au regard de tout ce dont nous sommes capables », a déclaré Damian Lillard. « Mais si nous abordons les choses avec le bon état d’esprit et que nous gérons bien la situation… je pense que nous pouvons donner beaucoup de fil à retordre à toutes les équipes. »

En attaque, le tandem a de quoi être alléchant. Mais après sa blessure, Damian Lillard risque d’être plus ciblé que jamais par les attaques adverses. Ce qu’une association avec Ja Morant ne permettrait pas vraiment de compenser.

Au contraire même, puisque l’ancien de Murray State est lui aussi loin d’être un grand défenseur. Mais lui n’a désormais qu’un seul objectif : gagner. Même si cela implique de devoir sortir du banc.

« Je pense que gagner est ce qui compte le plus pour moi », a expliqué le MIP 2022. « Je suis donc prêt à assumer le rôle nécessaire pour y parvenir, car je ne pense pas que quelqu’un puisse être mécontent après une victoire. Que je sois titulaire ou non, cela ne change rien. Ce n’est que le premier jour, et je pense que ces questions relèvent plutôt de l’entraîneur. Mais personnellement, les deux options me conviennent. »

« Les équipes adverses auront beaucoup de mal à rivaliser avec une telle énergie »

Compte tenu de cette déclaration forte, qui s’aligne avec les objectifs de la franchise, la logique voudrait donc que Damian Lillard soit associé à un arrière davantage capable de compenser ses limites défensives. Jrue Holiday apparaît naturellement comme l’option la plus logique dans cette optique.

Le double champion NBA est à la fois un excellent défenseur et un gestionnaire fiable, capable de soulager Damian Lillard sur ces deux aspects. Surtout qu’il est habitué à évoluer au poste 2, rôle dans lequel il s’est épanoui lorsqu’il devait coexister avec Rajon Rondo, Elfrid Payton puis Lonzo Ball aux Pelicans il y a quelques années.

Le GM Joe Cronin a même évoqué de possibles passages à l’aile pour Jrue Holiday. À 36 ans, il devra alors relever le défi de défendre sur des joueurs bien plus grands que lui.

Une configuration qui permettrait également d’octroyer davantage de minutes à Scoot Henderson, qui a montré de très belles choses à la création et dans l’attaque du cercle. Lui qui a la chance de démarrer cette saison 2026/27 en bonne santé n’a besoin que d’une chose pour continuer de progresser : des responsabilités.

Si l’abondance de joueurs de qualité à son poste de prédilection pourrait constituer un frein à son développement, le principal intéressé ne l’entend pas de cette oreille.

« Chacun entre sur le terrain, donne tout ce qu’il a, puis ressort : c’est comme ça que je vois les choses », a-t-il anticipé. « Les rotations vont s’enchaîner : un coup je serai sur le terrain, puis ce sera Ja, Dame ou Jrue Holiday. Les équipes adverses auront beaucoup de mal à rivaliser avec une telle énergie. »

Blessé, Shaedon Sharpe devrait lui faire son retour en milieu de saison. Après avoir dépassé les 20 points de moyenne en 2025/26, il aura lui aussi besoin de ballons pour continuer son ascension.

Bref, Micah Nori est déjà confronté à un sérieux défi : trouver les bonnes associations pour faire cohabiter tout ce beau monde, sans sacrifier ni l’équilibre défensif de son équipe, ni le développement de ses jeunes arrières.