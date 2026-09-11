Les Blazers dévoilent le staff de Micah Nori

D’une certaine façon, la boucle est bouclée pour Micah Nori. Alors qu’il s’apprête à diriger pour la première fois une équipe NBA, le nouveau coach de Portland a choisi de s’entourer de celui qui lui avait ouvert les portes d’un banc NBA : Jay Triano.

Jeudi, les Blazers ont officialisé la composition de leur staff pour la saison 2026/27, avec deux arrivées principales. Celle de Jay Triano, donc, mais également celle de Mike Williams, ancien assistant du Jazz qui avait également passé un entretien pour le poste de « head coach » de Portland avant que la franchise ne choisisse Micah Nori.

Jay Triano apporte surtout une expérience considérable. Assistant de longue date en NBA, le Canadien a également dirigé les Raptors puis les Suns. Et c’est justement à Toronto, lorsqu’il était « head coach », que Micah Nori avait décroché son premier poste d’assistant en NBA.

Une partie du staff de Chauncey Billups conservée

Micah Nori n’a toutefois pas souhaité faire table rase du passé. Plusieurs membres des staffs de Chauncey Billups puis de Tiago Splitter restent ainsi en place.

Quinton Crawford entamera sa deuxième saison comme assistant, tandis que Gilbert Abraham, également chargé du développement des joueurs, poursuivra lui aussi son travail sur le banc.

Leron Black bénéficie pour sa part d’une promotion. Arrivé l’été dernier comme entraîneur chargé du développement individuel, il devient désormais assistant de Micah Nori.

La continuité sera également de mise autour des jeunes joueurs. Pooh Jeter, ancien coéquipier de Scoot Henderson au G-League Ignite, entamera sa quatrième saison comme entraîneur chargé du développement des joueurs. Jason Luhnow occupera désormais cette fonction à plein temps après avoir travaillé comme coordinateur vidéo et assistant au développement.

Le changement le plus notable concerne Nate Bjorkgren. Assistant important de Chauncey Billups puis de Tiago Splitter, et notamment chargé de la défense la saison dernière, l’ancien coach des Pacers reste dans l’organisation mais quitte le banc au quotidien. Il devient conseiller spécial auprès du staff et du département basket.