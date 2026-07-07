Jay Triano de retour à Portland

Après avoir confié les clés du banc au rookie Micah Nori pour succéder à Tiago Splitter, la direction des Blazers a choisi d’ajouter de l’expérience à son staff.

D’après Chris Haynes, Jay Triano a ainsi donné son accord pour revenir dans l’Oregon, où il avait déjà officié comme assistant de Terry Stotts entre 2012 et 2016. Il retrouvera donc Damian Lillard, qu’il avait accompagné durant les quatre premières saisons de « Dame Time » à Portland.

À 67 ans, le Canadien a déjà une longue expérience en NBA. Après une première aventure de neuf ans à Toronto, comme assistant (2002-2008) puis coach principal (2008-2011), Jay Triano avait rejoint les Blazers avant de passer par Phoenix, où il a également été entraîneur principal (2016-2018), puis Charlotte (2018-2022), Sacramento (2022-2025) et enfin Dallas la saison dernière, comme assistant de Jason Kidd, lui aussi remercié depuis et remplacé par Dusty May.

Jay Triano a également marqué l’histoire du basket canadien, puisqu’il a été sélectionneur de l’équipe nationale de 1999 à 2004, puis de 2012 à 2019.

Spécialiste de l’attaque, il va désormais devoir aider Portland à trouver le bon équilibre, alors que la franchise reste sur une dynamique positive après son retour en playoffs au printemps dernier. Avec Ja Morant, Damian Lillard, Jrue Holiday et Scoot Henderson à la mène, sans oublier Deni Avdija, lui aussi très souvent utilisé comme créateur, il ne manquera pas de matière grise à organiser. Sacré programme !