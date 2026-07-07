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Jay Triano de retour à Portland

Publié le 7/07/2026 à 9:06 Twitter Facebook

NBA – Assistant de Jason Kidd à Dallas cette saison, le technicien canadien va retrouver les Blazers, où il avait déjà travaillé entre 2012 et 2016, aux côtés d’un jeune Damian Lillard.

Jay TrianoAprès avoir confié les clés du banc au rookie Micah Nori pour succéder à Tiago Splitter, la direction des Blazers a choisi d’ajouter de l’expérience à son staff.

D’après Chris Haynes, Jay Triano a ainsi donné son accord pour revenir dans l’Oregon, où il avait déjà officié comme assistant de Terry Stotts entre 2012 et 2016. Il retrouvera donc Damian Lillard, qu’il avait accompagné durant les quatre premières saisons de « Dame Time » à Portland.

À 67 ans, le Canadien a déjà une longue expérience en NBA. Après une première aventure de neuf ans à Toronto, comme assistant (2002-2008) puis coach principal (2008-2011), Jay Triano avait rejoint les Blazers avant de passer par Phoenix, où il a également été entraîneur principal (2016-2018), puis Charlotte (2018-2022), Sacramento (2022-2025) et enfin Dallas la saison dernière, comme assistant de Jason Kidd, lui aussi remercié depuis et remplacé par Dusty May.

Jay Triano a également marqué l’histoire du basket canadien, puisqu’il a été sélectionneur de l’équipe nationale de 1999 à 2004, puis de 2012 à 2019.

Spécialiste de l’attaque, il va désormais devoir aider Portland à trouver le bon équilibre, alors que la franchise reste sur une dynamique positive après son retour en playoffs au printemps dernier. Avec Ja Morant, Damian Lillard, Jrue Holiday et Scoot Henderson à la mène, sans oublier Deni Avdija, lui aussi très souvent utilisé comme créateur, il ne manquera pas de matière grise à organiser. Sacré programme !

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Deni Avdija 66 33:19 46.2 31.8 80.2 1.1 5.8 6.9 6.7 3.8 0.8 0.6 2.5 24.2
Shaedon Sharpe 50 29:25 45.2 33.7 78.7 1.0 3.3 4.3 2.6 2.9 1.4 0.1 2.0 20.8
Jerami Grant 57 29:44 45.3 38.9 81.4 1.0 2.5 3.5 2.1 2.1 0.7 0.6 2.5 18.6
Jrue Holiday 53 29:26 45.1 37.8 83.8 1.3 3.3 4.6 6.1 2.8 1.0 0.1 1.5 16.3
Scoot Henderson 30 24:56 41.8 35.2 84.0 0.6 2.1 2.7 3.7 2.4 0.9 0.3 2.8 14.2
Toumani Camara 82 33:18 44.0 37.0 70.8 1.6 3.6 5.1 2.5 1.8 1.1 0.4 2.9 13.4
Donovan Clingan 77 27:12 52.0 34.1 68.0 4.5 7.1 11.6 2.1 1.2 0.6 1.7 2.4 12.1
Caleb Love 49 20:40 38.8 31.8 73.5 0.5 1.8 2.3 2.5 1.3 0.6 0.1 1.0 10.4
Vít Krejčí 19 19:09 40.5 30.3 73.3 0.6 2.1 2.7 1.7 0.6 0.5 0.3 1.6 7.2
Robert Williams Iii 59 17:05 70.8 39.1 59.6 2.4 4.6 7.0 1.0 0.8 0.6 1.5 1.3 6.7
Matisse Thybulle 30 16:00 43.3 39.8 84.0 0.6 1.4 2.0 0.9 0.9 2.0 0.5 1.4 5.8
Kris Murray 57 23:23 46.7 27.9 68.4 1.6 2.0 3.6 1.4 0.8 0.9 0.4 1.6 5.8
Sidy Cissoko 75 19:08 39.8 29.8 65.9 0.8 1.4 2.2 1.5 0.9 0.7 0.3 2.4 5.1
Blake Wesley 31 11:39 45.2 27.8 55.3 0.3 1.0 1.3 2.0 1.0 0.5 0.2 1.1 4.8
Chris Youngblood 2 5:30 66.7 66.7 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
Rayan Rupert 48 12:01 36.1 31.0 64.3 0.5 1.3 1.8 0.7 0.6 0.6 0.0 1.3 2.9
Duop Reath 32 8:04 44.6 41.8 83.3 0.3 0.9 1.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.9 2.9
Yang Hansen 43 6:59 31.0 11.9 82.4 0.5 1.1 1.5 0.5 0.7 0.1 0.2 1.0 2.2
Jayson Kent 5 4:24 57.1 25.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 2.0
Javonte Cooke 19 4:57 22.0 13.0 100.0 0.2 0.8 1.0 0.4 0.5 0.3 0.0 0.3 1.2

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