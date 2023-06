Mentor de Scoot Henderson, Pooh Jeter intègre l’organigramme des Blazers

Faut-il y voir un signe ? En tout cas, alors qu’il effectuait son « workout » avec les Blazers, détenteurs du 3e choix de la prochaine Draft, Scoot Henderson a été interrogé sur Eugene « Pooh » Jeter, qui vient de prendre sa retraite à l’âge de 39 ans, et qui a intégré l’organigramme de Portland comme assistant GM de la nouvelle équipe affiliée à la franchise en G-League, et qui va également s’occuper de travailler avec les jeunes de l’équipe première.

Une reconversion logique pour le baroudeur, héros du titre de Limoges en 2015, qui avait déjà commencé cette transition cette saison, au sein du G-League Ignite… justement auprès de Scoot Henderson.

« Moi et Pooh, on a commencé à tisser des liens il y a deux ans » explique ainsi l’autre tête d’affiche de cette cuvée. « Et je sais que c’est un lien qui me sera également nécessaire dans le futur. Il a été mon mentor, alors que j’avais 17 ans. Il s’agit aussi de toutes les choses dont on parlait en dehors du terrain. Sur mon jeu, il m’a appris à exagérer le suivi du geste (de tir) et d’autres choses comme ça. Pooh, c’est vraiment mon gars. Je l’adore. Il m’a tellement appris ces dernières années. Le fait qu’il soit ici désormais, c’est marrant… »

De quoi faire de Portland le lieu idéal pour ses débuts en NBA ? Pour cela, il faudra que Charlotte, qui possède le 2e choix, fasse l’impasse. Mais Scoot Henderson se voit bien aux côtés de Damian Lillard.

« J’adore le jeu de Lillard, je le regarde beaucoup. C’est un gros shooteur, avec ou sans dribbles, qui peut pénétrer et passer. J’estime pouvoir également faire toutes ces choses. Je suis peut-être un peu plus rapide car j’ai des jambes fraîches, et je peux apporter plein de petites choses à cette équipe » avait-il expliqué.