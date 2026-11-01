Stats & Highlights | Les Grizzlies toujours intouchables

Les Pelicans confirment leur envol. Dans un duel de volatiles face aux Hawks d’Atlanta, La Nouvelle-Orléans a survolé la rencontre et pris un avantage décisif dès le premier quart-temps, comptant jusqu’à 28 points d’avance.

Portés par Saddiq Bey, meilleur marqueur de la soirée (25 points), et Jeremiah Fears (20 points, 7 passes), les joueurs de Jamahl Mosley ont donc décroché leur deuxième succès de la saison. Ils peuvent aussi remercier l’adresse cataclysmique d’Atlanta, incapable de trouver la mire à longue distance (8/46 dans l’exercice).

Les Cavaliers portés par leurs intérieurs

À Milwaukee aussi, le suspense a été de courte durée. Et pour cause, les Cavaliers, désireux de se rattraper après leur défaite contre Atlanta, ont rapidement activé le mode conquérant.

Une volonté personnifiée par la paire d’intérieurs de Cleveland : Evan Mobley (27 points) et Jarrett Allen (25 points, 11 rebonds) qui ont parfaitement répondu présent. Dans leur sillage, et notamment grâce à 20 réussites primées, les Cavs ont renoué avec la victoire face à des Bucks bien trop brouillons.

Personne ne peut stopper Memphis !

Bis repetita entre Memphis et Sacramento. Une semaine après leur premier affrontement, le duel des extrêmes a de nouveau tourné en faveur des Grizzlies, seule équipe encore invaincue en NBA avec six victoires.

Toujours aussi intraitables collectivement, les locaux ont pu compter sur leur rookie de luxe Cameron Boozer (27 points), un Isaiah Stewart impeccable (24 points) et un très bon Cam Spencer (10 points, 13 passes). Malgré les 38 points du rookie Darius Acuff Jr., les Kings restent eux encore sans le moindre succès depuis le début de saison.

Nouvelle-Orléans – Atlanta : 121-99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH 90 POR 112 CHA 104 PHI 109 NOR 121 ATL 99 MEM 136 SAC 105 MIL 111 CLE 136 SAS 121 MIN 111 HOU 119 OKC 98

Milwaukee – Cleveland : 111-136

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH 90 POR 112 CHA 104 PHI 109 NOR 121 ATL 99 MEM 136 SAC 105 MIL 111 CLE 136 SAS 121 MIN 111 HOU 119 OKC 98

Memphis – Sacramento : 136-105

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UTH 90 POR 112 CHA 104 PHI 109 NOR 121 ATL 99 MEM 136 SAC 105 MIL 111 CLE 136 SAS 121 MIN 111 HOU 119 OKC 98