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Stats & Highlights | Les Grizzlies toujours intouchables

Publié le 1/11/2026 à 7:15 Twitter Facebook

NBA – Tombeurs de Sacramento, les Grizzlies ont enchaîné une sixième victoire en autant de matchs joués. Les Pelicans et les Cavaliers se sont aussi imposés.

cameron boozer grizzliesLes Pelicans confirment leur envol. Dans un duel de volatiles face aux Hawks d’Atlanta, La Nouvelle-Orléans a survolé la rencontre et pris un avantage décisif dès le premier quart-temps, comptant jusqu’à 28 points d’avance.

Portés par Saddiq Bey, meilleur marqueur de la soirée (25 points), et Jeremiah Fears (20 points, 7 passes), les joueurs de Jamahl Mosley ont donc décroché leur deuxième succès de la saison. Ils peuvent aussi remercier l’adresse cataclysmique d’Atlanta, incapable de trouver la mire à longue distance (8/46 dans l’exercice).

Les Cavaliers portés par leurs intérieurs

À Milwaukee aussi, le suspense a été de courte durée. Et pour cause, les Cavaliers, désireux de se rattraper après leur défaite contre Atlanta, ont rapidement activé le mode conquérant.

Une volonté personnifiée par la paire d’intérieurs de Cleveland : Evan Mobley (27 points) et Jarrett Allen (25 points, 11 rebonds) qui ont parfaitement répondu présent. Dans leur sillage, et notamment grâce à 20 réussites primées, les Cavs ont renoué avec la victoire face à des Bucks bien trop brouillons.

Personne ne peut stopper Memphis !

Bis repetita entre Memphis et Sacramento. Une semaine après leur premier affrontement, le duel des extrêmes a de nouveau tourné en faveur des Grizzlies, seule équipe encore invaincue en NBA avec six victoires.

Toujours aussi intraitables collectivement, les locaux ont pu compter sur leur rookie de luxe Cameron Boozer (27 points), un Isaiah Stewart impeccable (24 points) et un très bon Cam Spencer (10 points, 13 passes). Malgré les 38 points du rookie Darius Acuff Jr., les Kings restent eux encore sans le moindre succès depuis le début de saison.

Utah – Portland
Charlotte – Philadelphie
San Antonio – Minnesota
Houston – Oklahoma City

Nouvelle-Orléans – Atlanta : 121-99

 

New Orleans Pelicans / 121TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jeremiah Fears309/121/21/205573130212026
Zion Williamson305/80/05/833642330221519
Trey Murphy III284/101/36/605552121241519
Herbert Jones245/101/30/021324110141111
Karlo Matkovic183/42/20/019101312117818
Saddiq Bey259/131/26/71561143082528
Derik Queen223/60/02/2268411309815
Trendon Watford172/40/13/404401120077
Bennedict Mathurin192/51/32/201121020-275
Bryce McGowens150/20/13/400011201534
Julian Reese31/10/00/010102010-422
AJ Johnson30/10/00/000000011-40-1
Total43/767/1728/35103949272115234121
Atlanta Hawks / 99TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
CJ McCollum245/92/52/220223130-181412
Jalen Johnson275/111/32/207743041-201315
Nickeil Alexander-Walker283/120/76/620211130-12124
Dyson Daniels273/60/22/322431320-4812
Onyeka Okongwu273/120/50/0551015011-1968
Asa Newell185/111/62/22241001011311
Kingston Flemings244/81/23/311263430-171217
Luguentz Dort283/91/74/503303101-15119
Aaron Wiggins224/102/60/002212121-7107
Dorian Finney-Smith30/10/10/00000000040-1
Jock Landale10/00/00/000000000-400
Corey Kispert40/20/20/00001000010-1
Total35/918/4621/2314223620211119499

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH90
POR112
CHA104
PHI109
NOR121
ATL99
MEM136
SAC105
MIL111
CLE136
SAS121
MIN111
HOU119
OKC98

Milwaukee – Cleveland : 111-136

Milwaukee Bucks / 111TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Tyler Herro275/184/111/121320120-19156
Kyle Kuzma226/122/70/212330110-161412
Myles Turner234/101/41/234721102-111015
Ryan Rollins254/111/50/0123730004912
Jaime Jaquez Jr.233/81/21/216751020-15812
Kel'el Ware246/163/84/5461022142-141919
Brayden Burries204/71/45/621311100-191415
Nate Ament196/82/30/010120010-111414
Kasparas Jakučionis212/71/40/003333020-1854
Gary Trent Jr.51/21/20/001110000434
Ousmane Dieng50/00/00/001121000403
A.J. Green200/10/10/003321010-1403
Total41/10017/5112/1815304532135134111
Cleveland Cavaliers / 136TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Evan Mobley2411/163/52/31453110062730
Jarrett Allen2412/160/11/4381141120242532
Donovan Mitchell245/72/43/304435020311518
James Harden254/83/42/206670120171321
Peyton Watson222/61/30/00226111211511
Meleek Thomas225/123/60/001121111111310
Thomas Bryant103/73/62/211201001-91110
Tyrese Proctor183/93/50/0044521003913
Mario Hezonja203/61/31/247114202015817
Sam Merrill192/41/31/21343110024611
Craig Porter151/30/20/011242010025
Tristan Enaruna51/30/20/001100100-422
Riley Minix50/30/20/030300000-400
Total52/10020/4612/1814425641178114136

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH90
POR112
CHA104
PHI109
NOR121
ATL99
MEM136
SAC105
MIL111
CLE136
SAS121
MIN111
HOU119
OKC98

Memphis – Sacramento : 136-105

Memphis Grizzlies / 136TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Cameron Boozer258/143/78/836931071-92727
Cam Spencer254/92/40/0055131100231024
Cedric Coward223/82/52/207721210211015
Zach Edey182/50/00/0066020212046
Jaylen Wells222/50/30/011203110-943
Isaiah Stewart208/92/36/61340200052427
GG Jackson207/105/52/203324010212122
Jerami Grant235/101/33/51121403211149
Javon Small192/72/41/201153010376
Taylor Hendricks42/22/20/001101000967
Kris Murray211/30/20/0011131012624
Olivier-Maxence Prosper41/10/00/001110000924
Jahmai Mashack41/10/00/000010000923
Karim Lopez41/10/00/001100001924
Carson Cooper30/00/01/202211010712
Total47/8519/3823/276394530265176136
Sacramento Kings / 105TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Darius Acuff Jr.3712/259/145/505553030-183832
De'Andre Hunter328/182/81/303304100-121911
Zach LaVine204/90/33/300013020-23115
Domantas Sabonis373/50/15/6591484120-111129
Precious Achiuwa252/60/02/414512132-3366
Malik Monk131/30/16/600031220-1089
Jonathan Mogbo242/40/02/2123322019613
Daeqwon Plowden32/30/10/000002000-1043
Emanuel Sharp241/70/50/001111100-42-1
Alex Karaban90/20/20/001111010-150-1
Nique Clifford100/40/30/001121100-2800
Total35/8611/3824/297263325249133105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH90
POR112
CHA104
PHI109
NOR121
ATL99
MEM136
SAC105
MIL111
CLE136
SAS121
MIN111
HOU119
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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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