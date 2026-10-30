Jeremiah Fears prend les commandes des Pelicans

Privés de Jordan Poole et Dejounte Murray, les Pelicans avaient besoin d’un véritable chef d’orchestre pour débloquer leur compteur. Jeremiah Fears a parfaitement endossé ce rôle face aux Kings, guidant New Orleans vers sa première victoire de la saison (132-120).

En 29 minutes, le jeune arrière a compilé 22 points à 9/16 au tir, dont 3/5 à 3-points, 13 passes, 8 rebonds, 4 contres et 2 interceptions. Il frôle donc son premier triple-double, tout en établissant un record personnel à la passe.

« J’ai surtout réussi à entrer dans la raquette et à créer des tirs ouverts pour mes coéquipiers », explique-t-il. « C’était quelque chose sur lequel nous avions insisté avant le match. DeAndre Jordan m’avait dit que, lorsque j’entrais dans la raquette, ce n’était pas toujours pour finir moi-même et que je devais chercher mes coéquipiers. »

Le conseil a manifestement été entendu. Jeremiah Fears a régulièrement provoqué le premier rideau défensif avant de servir Zion Williamson près du cercle ou de ressortir le ballon vers les shooteurs. New Orleans termine ainsi la rencontre avec 32 passes décisives et 132 points à près de 59% de réussite.

Les conseils de DeAndre Jordan

Prolongé pour deux ans par la franchise, DeAndre Jordan conserve donc une influence importante auprès des jeunes Pelicans. Jeremiah Fears profite notamment de ses 18 années d’expérience dans la Grande Ligue.

« DeAndre est formidable », poursuit-il. « Chaque jour, il me transmet toutes les connaissances que je n’ai pas encore. Je peux apprendre auprès de lui, lui poser des questions et continuer à progresser à partir de ce que j’ai déjà construit. »

Jamahl Mosley insiste lui aussi sur le travail effectué par son jeune meneur malgré un début de saison difficile.

« Ce gamin travaille énormément », souligne l’ancien coach du Magic. « C’est ce que nous disons depuis que nous avons commencé à travailler avec lui. Il fait toujours des heures supplémentaires, étudie les vidéos et continue de s’accrocher. Il possède une véritable confiance en ses capacités, et nous croyons également en ce qu’il est capable d’accomplir. On en a vu une grande partie ce soir. »

« Nous allons renverser la situation »

Face à Sacramento, Jeremiah Fears n’a pas seulement distribué le jeu. Sa présence défensive a également été déterminante, à l’image de ses quatre contres et de sa capacité à changer de joueur sur les écrans.

« Il a dû jouer avec et sans le ballon, défendre sur les arrières, mais aussi sur certains intérieurs », relève Jamahl Mosley. « C’est sa ténacité et sa volonté de gagner. Il possède un esprit de compétition comme j’en ai rarement vu. Il veut tellement gagner que cela se ressent dans tout ce qu’il entreprend pour influencer le résultat. »

Jeremiah Fears reconnaît s’être senti plus libéré que lors des premières rencontres. « J’étais plus à l’aise », confirme-t-il. « Je voulais simplement être moi-même, peu importe ce qui se passait, et continuer à faire tout mon possible pour aider l’équipe à gagner. »

Après quatre défaites pour commencer la saison, New Orleans tient enfin son match référence, même si c’était face aux tristes Kings. Un succès construit sur la circulation du ballon et l’activité de Jeremiah Fears. « Nous n’avons pas très bien commencé la saison, mais nous allons renverser la situation, c’est certain », promet-il.

Jeremiah Fears Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 NOR 82 25.8 43.4 33.0 78.9 0.7 2.9 3.7 3.4 1.8 1.2 2.2 0.4 14.3 2026-27 NOR 5 24.2 37.7 28.6 66.7 1.2 3.0 4.2 4.0 2.6 1.0 2.4 0.8 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.