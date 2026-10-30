Les Pelicans remportent le duel des cancres

Toujours privés de victoire au coup d’envoi, les Pelicans et les Kings ont abordé cette rencontre sans véritable round d’observation. Sans complexe, Darius Acuff Jr. prend rapidement les commandes pour Sacramento. Avec Zach LaVine et Precious Achiuwa à ses côtés, le rookie permet aux Kings de terminer le premier quart-temps en tête (30-24).

New Orleans réagit dès le début du deuxième acte. L’activité défensive d’Herbert Jones et de Jeremiah Fears permet aux Pelicans de courir, tandis que Saddiq Bey et Bennedict Mathurin apportent enfin du répondant en sortie de banc. Un 19-4 inverse la tendance, mais Sacramento s’accroche et repasse devant sur un tir primé de Zach LaVine (54-50).

Fears provoque alors un panier avec la faute, puis Trey Murphy III inscrit deux lancers francs pour placer définitivement les Pelicans en tête. Karlo Matkovic ajoute un tir primé, avant que De’Andre Hunter ne ramène les Kings à deux longueurs au buzzer (63-61).

Un troisième quart-temps à sens unique

Au retour des vestiaires, New Orleans hausse le ton. Herbert Jones lance le mouvement avec un panier accompagné d’une faute, Zion Williamson impose sa puissance près du cercle et Jeremiah Fears sanctionne derrière l’arc. Trey Murphy III complète le travail avec un tir primé puis un « drive ».

Résultat : un 21-4 passé en moins de quatre minutes, conclu par un panier de Zion Williamson pour porter l’écart à +19 (88-69). Les Pelicans inscrivent 39 points dans le troisième quart-temps et abordent les douze dernières minutes avec une avance confortable (102-88).

Sacramento tente pourtant un dernier retour. Deux tirs primés d’Alex Karaban, puis un autre de Zach LaVine, réduisent l’écart à sept longueurs (113-106). Mais les locaux répondent immédiatement par dix points consécutifs. Un dunk de Matkovic et une pénétration de Fears éloignent définitivement le danger, avant que Zion Williamson ne ponctue la soirée par une interception suivie d’un dunk.

Les Pelicans s’imposent 132-120 et offrent ainsi à Jamahl Mosley sa première victoire à la tête de l’équipe.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jeremiah Fears passe tout près du triple-double. En l’absence de Jordan Poole et Dejounte Murray, le jeune arrière a parfaitement dirigé la manoeuvre : 22 points à 9/16, 13 passes, 8 rebonds, 4 contres et 2 interceptions. Sa capacité à accélérer le jeu et à trouver Zion Williamson a donné une tout autre allure à l’attaque des Pelicans.

– Zion Williamson fait dans l’efficacité maximale. L’intérieur termine avec 22 points à 10/12 au tir, et tous ses paniers ont été inscrits dans la raquette. Il ajoute 6 rebonds et 5 interceptions, dont celle qui lui permet de partir au dunk pour écarter définitivement Sacramento. Sous son impulsion, New Orleans a inscrit 80 points dans la peinture.

– Sacramento gâche le récital de Darius Acuff Jr. Le rookie a livré le meilleur match de sa jeune carrière avec 34 points, 14 passes et 6 rebonds. Mais ses six pertes de balle illustrent les difficultés collectives des Kings, qui ont rendu 25 possessions et concédé 40 points après leurs erreurs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 114 CLE 111 NOR 132 SAC 120 POR 103 MEM 124