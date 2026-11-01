Le coup parfait pour les Sixers à Charlotte

Les Sixers ont de la ressource ! C’est ce qui ressort de ce succès arraché en back-to-back du côté de Charlotte. Les Hornets ont bien cru faire plier Philly grâce à leur intensité, en profitant notamment de l’absence de la paire James–Embiid. Il n’en a rien été ! Philadelphie a su faire le dos rond avant de passer devant en fin de match, porté par un Tyrese Maxey inarrêtable (38 points). Comme la veille, Anfernee Simons (19 points) et VJ Edgecombe (10 points) ont également été décisifs, chacun à sa manière.

Les Hornets avaient annoncé la couleur dès le premier quart-temps (37-27), en s’appuyant notamment sur Brandon Miller et les trois paniers à 3-points de Grayson Allen. Malgré un 8-0 de Philly dans le deuxième quart-temps, Charlotte avait réussi à garder la main, jusqu’à un nouveau coup de chaud des Sixers, matérialisé par un 11-2 conclu par un 3-points d’Anfernee Simons. L’arrière en a remis une couche dans la foulée, imité par Tyrese Maxey, afin de faire virer Philadelphie en tête à la pause (54-57).

VJ Edgecombe refait le coup !

Charlotte était loin d’avoir dit son dernier mot et a continué de se battre sur chaque possession, à l’image des deux paniers de Moussa Diabaté et Naz Reid, qui ont remis la formation de Charles Lee sur les bons rails (67-65). Les relais de Dennis Schröder, Sion James et la claquette de Moussa Diabaté en fin de période ont ensuite permis aux Hornets de conserver six longueurs d’avance à 12 minutes du terme (83-77).

Mais ce n’est pas tout ! Tidjane Salaün y est allé de son renfort avec un énorme dunk, puis un 3-points qui ont replacé la franchise de Caroline du Nord à +7 à moins de huit minutes de la fin (95-88).

Tyrese Maxey a alors sonné la révolte en alignant deux paniers, avant qu’Anfernee Simons ne fasse mouche une nouvelle fois à 3-points pour ramener Philadelphie à quatre longueurs (101-97). L’arrière a enchaîné avec un lay-up en transition après un ballon volé par Jaylen Brown, tandis que Tyrese Maxey a fait repasser Philly devant sur deux lancers francs (101-102).

Comme la veille, VJ Edgecombe s’est alors distingué dans le money time, d’abord par un contre sur Dennis Schröder, puis par un 3-points plein de sang-froid pour donner quatre longueurs d’avance aux siens (101-105). Après le lay-up manqué de Sion James, Tyrese Maxey puis Jaylen Brown n’ont pas tremblé sur la ligne des lancers francs pour permettre aux Sixers de repartir avec la victoire, déjà leur sixième de la saison (104-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Sixers en tête à l’Est. Ce succès signifie beaucoup pour Philly. D’abord parce qu’il démontre que même en effectif réduit, sans deux de ses joueurs majeurs, en «back-to-back» et à l’extérieur, le groupe a trouvé les solutions pour gagner. Mais aussi parce que cette victoire permet à la franchise de Pennsylvanie de devenir seule leader à l’Est, avec six succès en sept matchs. Un début de saison presque parfait pour cette équipe dans sa nouvelle configuration, avec un Tyrese Maxey qui assume pleinement son statut de leader offensif.

– VJ Clutch. Félicité par LeBron James en personne, VJ Edgecombe vient de réussir un sacré tour de force ! Déjà la veille, il avait inscrit un 3-points clutch pour faire vaciller les Knicks. Il a remis le couvert à Charlotte, avec la manière en prime : un contre décisif sur Dennis Schröder, suivi d’un nouveau tir primé pour repousser les Hornets à quatre longueurs. Pour un sophomore, difficile de faire preuve de davantage de sang-froid !

– Un Anfernee Simons d’enfer. Comme la veille, l’arrière a encore été précieux en sortie de banc, notamment grâce à son adresse extérieure, avec un superbe 5/9 de loin pour terminer à 19 points. De quoi en faire déjà un candidat au trophée de meilleur sixième homme de l’année ? Dans un registre similaire, Grayson Allen a également fait parler la poudre pour Charlotte, avec un impressionnant 7/10 à 3-points (27 points), mais sans la victoire au bout…

– Les « French Bees » à l’œuvre. Par son intensité et sa volonté de se battre sur chaque rebond comme si sa vie en dépendait, Moussa Diabaté fait régulièrement dégoupiller ses adversaires. Adem Bona a été de ceux-là cette nuit, allant jusqu’à immobiliser le Français avec une clé de bras, ce qui ne l’a pas empêché de capter le rebond offensif ! Le pivot des Hornets a multiplié les actions de ce genre, terminant avec 10 points (à 5/5), 8 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres. Le passage de Tidjane Salaün en début de quatrième quart-temps a également été remarqué, avec beaucoup d’intensité et surtout cet énorme dunk sur la tête d’Adem Bona, avant un précieux panier à 3-points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

UTH 90 POR 112 CHA 104 PHI 109 NOR 121 ATL 99 MEM 136 SAC 105 MIL 111 CLE 136 SAS 121 MIN 111 HOU 119 OKC 98