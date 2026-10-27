Moussa Diabaté, le garant de l’énergie des Hornets

Pendant que Brandon Miller attirait la lumière avec ses 39 points, Moussa Diabaté multipliait les efforts dans l’ombre. Face aux Wizards, l’intérieur français a compilé 11 points et 17 rebonds, participant largement à la domination de Charlotte dans la raquette.

Les Hornets ont remporté la bataille du rebond 54-41 et capté 20 rebonds offensifs. Autant de secondes chances précieuses pour résister au retour tardif de Washington et décrocher une nouvelle victoire (110-103).

« J’essaie simplement de jouer aussi dur que possible, peu importe l’adversaire ou la situation », rappelle Moussa Diabaté. « Je crois que lorsque vous jouez comme il faut, avec la bonne énergie, de bonnes choses finissent par arriver. Cela ne se voit pas toujours dans les statistiques, mais c’est ce que j’essaie d’apporter chaque jour. »

Le rebond comme porte d’entrée

Cette activité au rebond n’est pas nouvelle. Elle avait déjà permis au Français de gagner sa place dans la rotation de Charlotte, de décrocher une prolongation de contrat et même de remporter le trophée du joueur le plus combatif.

Plutôt que de chercher à modifier son jeu, Moussa Diabaté a compris qu’il devait cultiver cette spécialité. En multipliant les efforts et en offrant des possessions supplémentaires à ses coéquipiers, il s’est rendu indispensable dans un registre qui ne nécessite pas de systèmes dessinés pour lui.

« Lors de ma première année ici, j’ai obtenu une chance d’intégrer la rotation parce que je prenais des rebonds et que je jouais dur », rappelle-t-il. « Quand vous trouvez votre créneau, vous essayez de vous y tenir autant que possible. J’ai compris que je pouvais vraiment prendre des rebonds, alors il fallait insister là-dessus. »

Face à Washington, cette agressivité lui a permis de tenir tête à une raquette composée notamment d’Anthony Davis, auteur de 29 points et 10 rebonds, et d’Alex Sarr, son ancien coéquipier en Equipe de France.

Un complément précieux pour Brandon Miller

La présence d’un adversaire du calibre d’Anthony Davis peut apporter une motivation supplémentaire. Mais Moussa Diabaté veut précisément éviter de sélectionner ses matchs. Qu’il affronte un All-Star ou un joueur moins renommé, le Français entend conserver cette même agressivité qui lui a permis de faire son trou en NBA.

« Il y a forcément une certaine excitation lorsque vous affrontez un All-Star, mais tout repose sur les habitudes », poursuit-il. « Peu importe qui se trouve en face, il faut jouer avec la même intensité. Je ne veux surtout pas perdre ça. Je veux aborder chaque match exactement de la même manière. »

Cette répartition des rôles fait aussi la force des Hornets. Pendant que Moussa Diabaté se charge du combat intérieur et des possessions supplémentaires, Brandon Miller assume les responsabilités offensives. Après ses 34 points contre Miami, l’ailier en a inscrit 39 face aux Wizards.

Dans les moments décisifs, Charlotte sait ainsi à qui confier le ballon, et Moussa Diabaté ne voit aucune raison de remettre cette hiérarchie en question.

« Nous lui faisons tous confiance avec le ballon », confirme le Français. « Il n’y a aucune hésitation sur celui qui doit l’avoir. Qu’il marque ou qu’il rate, nous sommes derrière lui. Toute l’équipe lui fait confiance. »

Moussa Diabate Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 8.9 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 5.8 52.6 0.0 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 71 17.5 59.6 0.0 59.5 2.6 3.5 6.2 0.8 1.5 0.6 0.9 0.6 5.7 2025-26 CHA 73 26.0 63.1 50.0 65.9 3.7 5.0 8.7 1.9 2.4 0.8 1.0 1.0 7.9 2026-27 CHA 4 27.8 68.2 0.0 77.8 5.5 4.0 9.5 2.3 2.5 2.3 1.8 1.0 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.