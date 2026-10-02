Steve Kerr lance Yaxel Lendeborg dans le cinq des Warriors

En l’absence de Jimmy Butler et Moses Moody, la concurrence reste ouverte pour accompagner Stephen Curry et Draymond Green dans le cinq majeur des Warriors, mais pour le premier match de présaison face aux Clippers, dimanche à Honolulu, Steve Kerr a effectué son premier choix.

Brandin Podziemski, le rookie Yaxel Lendeborg et Al Horford compléteront le cinq de départ. Une association testée pendant le « training camp » à Hawaï et qui doit permettre à Golden State d’expérimenter en conditions réelles ses nouveaux principes offensifs.

« Al, Yaxel et BP peuvent tous les trois tirer à 3-points, mais également créer du jeu », a expliqué Steve Kerr. « C’est donc un cinq équilibré. La question sera de savoir si nous pourrons faire cela lors du premier match de saison régulière, compte tenu de l’âge d’Al, de la gestion de ses minutes et de tout ce qui va avec. Qui sait ? Mais pour le moment, c’est ainsi que nous allons commencer. »

Il ne s’agit donc pas encore du cinq définitivement retenu pour la saison régulière, mais Kerr a simplement décidé d’utiliser la présaison pour évaluer une formule réunissant cinq joueurs capables d’écarter le terrain, de passer et, pour plusieurs d’entre eux, de remonter le ballon.

Cinq joueurs capables de jouer au large

Ce choix illustre la volonté du coach de mettre en place une attaque avec cinq joueurs capables d’évoluer loin du cercle. Al Horford doit ainsi apporter le tir extérieur dont les Warriors ont besoin au poste de pivot, tandis que Draymond Green retrouve un rôle d’ailier-fort moins exigeant physiquement. En plus, il a le feu vert pour shooter davantage.

Même à 40 ans, Al Horford demeure une solution naturelle dans ce système. A 38% de réussite à 3-points sur l’ensemble de sa carrière, il sait également servir de relais à la passe et poser des écrans pour libérer Stephen Curry. Sa titularisation est aussi directement liée à l’absence de Kristaps Porziņgis. Le Letton, initialement attendu comme pivot titulaire, n’a pas fait le déplacement à Hawaï.

C’est précisément pour se prémunir contre l’indisponibilité chronique de l’ancien Celtic que les Warriors ont conservé Al Horford, lequel a signé un contrat de 14 millions de dollars assorti d’une « player option » pour une deuxième saison.

« Nous avons beaucoup de profondeur », a rappelé le vétéran. « Lorsque vous regardez notre groupe d’intérieurs, plusieurs joueurs peuvent prendre le relais. Draymond a également déjà joué pivot. Nous devrons simplement trouver des solutions et évoluer différemment jusqu’au retour de KP. »

Al Horford reste toutefois soumis à une gestion stricte de ses efforts. Limité à 45 rencontres la saison dernière, il ne devrait disputer qu’un seul match lors des « back-to-backs ». D’où les réserves de Steve Kerr quant à la possibilité d’installer durablement ce cinq.

Yaxel Lendeborg immédiatement responsabilisé

La présence de Yaxel Lendeborg constitue l’autre grande nouveauté. A 24 ans, le rookie va directement être testé aux côtés des cadres de l’équipe. Son profil polyvalent semble particulièrement adapté au système imaginé par le staff.

Avec ses 2m06, ses 110 kilos et une envergure supérieure à 2m20, il peut occuper les deux postes d’ailier et même dépanner comme pivot. Sa capacité à dribbler, passer, tirer et poser des écrans solides offre de nombreuses options à Golden State. « C’est simplement un basketteur », a résumé Steve Kerr. « Il peut dribbler, passer et tirer. Le poste auquel vous le faites jouer n’a pas vraiment d’importance. »

La titularisation de Brandin Podziemski est également significative. Depuis le départ de Klay Thompson en 2024, Steve Kerr cherche toujours le partenaire idéal de Stephen Curry à l’arrière. Podziemski avait débuté 43 de ses 82 rencontres la saison dernière. Son agressivité pendant le camp et sa capacité à pénétrer pour provoquer des fautes lui ont permis de prendre une première longueur d’avance sur De’Anthony Melton.

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