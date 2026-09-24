Moins de ballons perdus, plus de 3-points pour Draymond Green

Prévenu par Steve Kerr qu’il allait certainement vivre une saison 2026/27 frustrante collectivement, Draymond Green a également bien compris les consignes de son entraîneur de longue date, et il sait qu’il ne va plus pouvoir se permettre les mêmes libertés ballon en main.

Depuis une dizaine d’années, l’intérieur est l’un des principaux organisateurs du jeu des Warriors, aux côtés de Stephen Curry. Depuis la saison 2015/16, il tourne ainsi à 6,8 passes de moyenne, pour 2,7 pertes de balle.

« Steve avait l’habitude de nous dire un truc du genre : « Stephen et Draymond vont perdre plus de ballons que n’importe qui et je vais leur laisser la liberté de le faire. » Mais il nous a récemment prévenus qu’il ne nous donnerait plus autant de passe-droits pour perdre davantage de ballons que les autres », a révélé l’intérieur.

Moins de pertes de balle, davantage de tirs

En revanche, Draymond Green a reçu le feu vert de Steve Kerr dans un autre domaine : le tir extérieur. Il faut donc s’attendre à le voir tenter davantage sa chance en 2026/27, après une saison à près de cinq tentatives à 3-points par match, pour 33% de réussite. Un pourcentage pourtant loin de ses meilleures campagnes dans l’exercice…

« Concernant le tir à 3-points, pour la première fois de ma carrière, Steve m’a dit vers la fin de saison dernière qu’il voulait que j’en prenne plus. Et je me suis dit : « Oh, merde ! » Même quand j’avais de bons pourcentages, c’était quelque chose que je n’avais jamais entendu… », a ironisé le quadruple champion NBA.

Un message qui rejoint celui adressé par Steve Kerr il y a une dizaine de jours : « Nous devons réduire les pertes de balle et je veux que Draymond tire à 3-points. Il n’a peut-être pas un haut pourcentage, mais nous avons de bonnes possessions lorsqu’il tire de loin. Pour être bons, nous devons trouver une manière plus efficace de jouer. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GS 68 27:29 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.9 0.9 2.7 0.6 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.