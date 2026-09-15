Steve Kerr prépare Draymond Green à une saison frustrante…

Les Warriors de Stephen Curry n’ont jamais semblé autant en fin de cycle que la saison dernière. Preuve en est, cette accolade entre Stephen Curry, Draymond Green et Steve Kerr lors du match de play-in perdu face à Phoenix.

Le sentiment de fin de chapitre avait encore été renforcé lorsque Draymond Green avait expliqué qu’il ne pensait pas que Steve Kerr allait rempiler à Golden State.

Durant l’été, l’intérieur a aussi dévoilé un échange avec son entraîneur qui était pourtant censé rester privé.

« Steve Kerr est venu me voir et il m’a dit que c’était devenu compliqué de me défendre publiquement. Je lui ai répondu qu’il n’avait pas à le faire », racontait Draymond Green.

Steve Kerr a fini par répondre à cette sortie au micro du Tom Tolbert Show. « Vu qu’il a partagé ce qu’on s’est dit en privé, je pense que j’ai le droit de le faire aussi. À la fin de la saison, il est venu me voir et il m’a dit : ‘Je veux te remercier pour ta patience parce que tu l’as beaucoup été avec moi’. Je pense que ça en valait le coup parce que nous n’aurions remporté aucun titre sans lui. Cette année, j’aurai besoin de la même patience de sa part. »

Les Warriors en pleine transition

Si Steve Kerr réclame déjà de la patience à Draymond Green, c’est parce qu’il sait que la saison à venir pourrait être compliquée. Golden State n’a que peu renforcé son effectif durant l’été, tandis que Jimmy Butler ne sera pas disponible lors des premiers mois de la saison régulière.

Les Warriors ont bien pu apprécier la Summer League réussie de Yaxel Lendeborg, mais le jeune intérieur ne pourra évidemment pas, à lui seul, changer le visage de l’équipe.

« Cela va être une saison intéressante, une année de transition en quelque sorte », reconnaît Steve Kerr. « Nous allons faire les choses différemment. Steph et Draymond ont toujours cette excellente relation, mais Dray va devoir s’adapter un peu plus. Il va certainement y avoir des périodes où il va être frustré. C’est pour ça que je vais avoir besoin de sa patience. »

Davantage de tirs à 3-points pour Draymond Green

Parmi les adaptations attendues, Steve Kerr souhaite voir Draymond Green prendre davantage de 3-points. Une évolution déjà amorcée la saison dernière puisqu’il a tenté 4.6 tirs derrière l’arc par match, un record en carrière.

Malgré ce volume en hausse, son efficacité n’a pas vraiment chuté (ni augmenté…) puisqu’il a converti 33% de ses tentatives à longue distance, contre 32% en carrière.

« Nous devons réduire les pertes de balle et je veux que Draymond tire à 3-points », résume d’ailleurs Steve Kerr. « Il n’a peut-être pas un haut pourcentage, mais nous avons de bonnes possessions lorsqu’il tire de loin. Pour être bons, nous devons trouver une manière plus efficace de jouer. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GS 68 27:29 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.9 0.9 2.7 0.6 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.