Draymond Green a le sentiment que Steve Kerr va partir

Douze ans après son arrivée chez les Warriors, Steve Kerr prolongera-t-il l’aventure sur le banc californien ? Rien n’est moins sûr, et ce n’est pas l’accolade entre Stephen Curry, Draymond Green et lui, après l’élimination lors du Play-In, qui rassurera les plus inquiets.

D’ailleurs, Draymond Green considère ce geste comme une sorte de fin de chapitre entre Golden State et son entraîneur historique, conscient qu’il y a une « date d’expiration » dans ce milieu.

« J’espère qu’il sera encore notre coach la saison prochaine, mais si vous voulez mon avis… Je pense que ce ne sera pas le cas. Je le ressens comme ça. J’ai eu l’impression que ça sonnait de la sorte », a-t-il déclaré.

En pleine hésitation, il se laisse du temps

Début avril, Draymond Green militait déjà pour que Steve Kerr rempile chez les Warriors. Quelques semaines plus tard, son avis reste similaire, mais il semble de plus en plus pessimiste, alors que l’iconique coach des « Dubs » prendra une ou deux semaines pour évaluer son futur.

D’après ESPN, ce serait du 50/50, même si l’intéressé assure qu’il « adore toujours entraîner ». En revanche, Joe Lacob aimerait que l’homme aux neuf titres NBA signe un nouveau contrat de plusieurs années, afin d’éviter une « Last Dance » qui privilégierait les facteurs loyauté, émotion et nostalgie au facteur victoire.

Concernant Draymond Green, détenteur d’une « player option » cet été, l’incertitude « par rapport à ce qui va se passer » est elle aussi de rigueur : « Je n’ai jamais été autant dans l’incertitude depuis le début de ma carrière. Je suis dans le flou, car on ne sait pas quelle direction sera prise. […] J’espère aussi faire partie de l’équipe la saison prochaine, sauf qu’on n’en sait rien non plus. Mais si ça venait à se terminer… Quelle aventure ça aura été ! »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GS 68 27:29 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.9 0.9 2.7 0.6 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.