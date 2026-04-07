Pour Draymond Green, il n’est pas question de voir Steve Kerr partir

Une fois la fin de saison des Warriors actée, la date dépendant de leur qualification ou non aux playoffs, il faudra se pencher sur l’un des dossiers brûlants de leur intersaison : Steve Kerr.

En poste depuis 2014, il n’avait pas prolongé l’été dernier, patientant jusqu’en 2026, et la franchise respectait d’ailleurs la décision de son entraîneur historique.

Le sujet reviendra néanmoins sur la table et Draymond Green fait clairement comprendre qu’il ne voudra pas du départ de l’homme qui a bâti la dynastie des « Dubs », avec Stephen Curry, Klay Thompson et lui-même.

Stop ou encore ?

« On ne veut jouer pour personne d’autre », a-t-il prévenu ce week-end. « On a construit tout ça ensemble. […] Qu’on ne s’y trompe pas, Mark Jackson nous a amenés à un très bon niveau, mais Steve a repris l’équipe pour la mener encore plus haut. Il faut lui en donner le crédit. »

Indirectement, Draymond Green met également la pression sur son propriétaire Joe Lacob, en charge de gérer le dossier Steve Kerr, qui ne voulait quant à lui pas entendre parler de « Last Dance » il y a quelques mois. Pourtant, plusieurs de ses assistants pensent qu’il va partir lors de la prochaine intersaison…

« Je n’ai aucun doute sur le fait que Joe Lacob fera toujours ce qu’il faut avec Steve Kerr », a ajouté l’intérieur de Golden State. « C’est lui qui l’a embauché quand personne ne pensait que c’était la bonne solution. Il fera toujours correctement les choses. Derrière son côté dur, c’est un être humain exceptionnel. »

« Nous voulons tous finir l’aventure avec lui »

Et Draymond Green de rappeler que tout le monde dans l’effectif californien continue d’avancer dans la même direction que Steve Kerr : « La plupart des entraîneurs qui entrent dans leur dernière année de contrat sont fragilisés, mais ce n’est pas le cas ici. »

La relation entre le joueur et son coach n’a jamais manqué d’être conflictuelle, mais ils savent rapidement oublier leurs prises de bec et ne veulent pas être séparés. Stephen Curry non plus. Un accord pourra-t-il être trouvé ?

« Ce qui doit être fait sera fait ici. Ça a toujours été le cas et ça le sera toujours », a déjà anticipé Draymond Green, également conscient des enjeux financiers. « Personnellement, je ne ferai jamais rien qui puisse pénaliser ou lier les mains de cette équipe financièrement et je pense que Steve dans le même état d’esprit. Donc, quand il n’a pas signé sa prolongation de contrat, aucun de nous n’en a fait toute une histoire, car nous savons tous qu’il devrait avoir, et qu’il aura, la liberté de rester s’il le souhaite. Et nous voulons tous finir l’aventure avec lui. »