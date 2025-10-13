Les Warriors respectent le timing de Steve Kerr

Un peu comme pour LeBron James avec sa retraite, le suspense plane toujours autour de la suite que pourrait bien donner Steve Kerr à sa carrière de coach. Sur le banc de Golden State depuis 2014, après avoir raflé quatre titres de champion, venus s'ajouter à ses cinq sacres en tant que joueur, l'ancien shooteur entre dans la dernière année de son contrat… et personne ne sait s'il va prolonger !

Le flou règne donc pour la direction, même si le CV de Steve Kerr contraint la franchise californienne à faire preuve de souplesse, comme l'a résumé un Mike Dunleavy Jr. serein, même si la situation n'est pas idéale.

« C'est sûr que techniquement, il y a une certaine incertitude », a-t-il reconnu, se disant prêt à lui faire « grâce » de cette saison. « Ce n'est pas vraiment une situation normale pour un entraîneur qui en est à la dernière année de son contrat. Mais nous savons ce qu'il en est avec Steve. Il est ici depuis longtemps. Il a joué un rôle extraordinaire dans cette franchise et, en ce qui me concerne, il peut rester aussi longtemps qu'il le souhaite. »

La confiance règne

En février 2024, Steve Kerr avait prolongé jusqu'en 2026 et il a depuis demandé à son employeur d'avoir le luxe de prendre le temps de la réflexion. Golden State ne pouvait pas partir au clash avec l'homme qui a bâti le succès de la franchise depuis dix ans, et prend donc son mal en patience. Surtout, la direction reste optimiste quant au fait que son coach finisse par prolonger.

« Je comprends que cela ne colle pas tout à fait. Mais c'est difficile d'imaginer Steve partir, ou Steph terminer sa carrière sans Steve sur le banc”, a ajouté Mike Dunleavy Jr. “Je pense que tout va s'arranger, mais nous n'allons pas nous précipiter. Nous allons respecter les conditions de Steve. Et pour l'instant, il veut juste attendre et voir comment se déroule la saison. Et ça ne nous pose aucun problème. »

Si tout venait à se dérouler comme prévu, on peut imaginer que Steve Kerr aura la délicatesse de sceller son avenir avant la fin de la saison et même avant le début de la course pour les playoffs, comme il l'avait fait en février 2023.

Steve Kerr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1988-89 PHX 26 6 43.5 47.1 66.7 0.1 0.5 0.7 0.9 0.5 0.3 0.2 0.0 2.1 1989-90 CLE 78 21 44.4 50.7 86.3 0.2 1.1 1.3 3.2 0.8 0.6 1.0 0.1 6.7 1990-91 CLE 57 16 44.4 45.2 84.9 0.1 0.6 0.7 2.3 0.9 0.5 0.7 0.1 4.8 1991-92 CLE 48 18 51.1 43.2 83.3 0.3 1.3 1.6 2.3 0.6 0.6 0.7 0.2 6.7 1992-93 * All Teams 52 9 43.4 23.1 91.7 0.1 0.8 0.9 1.4 0.7 0.2 0.5 0.0 2.6 1992-93 * ORL 47 9 42.9 25.0 90.9 0.1 0.7 0.8 1.3 0.7 0.2 0.5 0.0 2.6 1992-93 * CLE 5 8 50.0 0.0 100.0 0.0 1.4 1.4 2.2 0.4 0.4 0.4 0.0 2.4 1993-94 CHI 82 25 49.7 41.9 85.6 0.3 1.3 1.6 2.6 1.2 0.9 0.7 0.0 8.7 1994-95 CHI 82 22 52.7 52.4 77.8 0.2 1.2 1.5 1.8 1.4 0.5 0.6 0.0 8.2 1995-96 CHI 82 23 50.6 51.5 92.9 0.3 1.0 1.3 2.3 1.3 0.8 0.5 0.0 8.4 1996-97 CHI 82 23 53.3 46.4 80.6 0.4 1.2 1.6 2.1 1.2 0.8 0.5 0.0 8.1 1997-98 CHI 50 22 45.4 43.8 91.8 0.3 1.3 1.5 1.9 1.4 0.5 0.5 0.1 7.5 1998-99 SAN 44 17 39.1 31.3 88.6 0.1 0.9 1.0 1.1 0.6 0.5 0.5 0.1 4.4 1999-00 SAN 32 8 43.2 51.6 81.8 0.1 0.5 0.6 0.4 0.4 0.1 0.2 0.0 2.8 2000-01 SAN 55 12 42.1 42.9 93.3 0.1 0.5 0.6 1.0 0.6 0.3 0.4 0.0 3.3 2001-02 POR 65 12 47.0 39.4 97.5 0.1 0.8 0.9 1.0 0.8 0.2 0.4 0.0 4.1 2002-03 SAN 75 13 43.0 39.5 88.2 0.2 0.6 0.8 0.9 0.7 0.4 0.5 0.0 4.0 Total 910 18 47.9 45.4 86.4 0.2 1.0 1.2 1.8 0.9 0.5 0.6 0.1 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.