Stephen Curry ne veut plus d’autre coach que Steve Kerr

Le sujet a été plusieurs fois abordé ces derniers temps : Steve Kerr est en fin de contrat et une possible prolongation n'interviendra pas tout de suite. Le coach de Golden State réclame de la patience et la franchise est prête à lui offrir ce luxe, vu la relation forte entre les deux camps.

Néanmoins, comme le disait le GM Mike Dunleavy Jr. récemment, il semble « difficile d'imaginer Steve partir » tout comme voir « Stephen Curry terminer sa carrière sans Steve sur le banc ».

ESPN a posé la question au meneur de jeu des Warriors : pourrait-il jouer pour un autre coach ? « J'ai joué pour Mike Krzyzewski à la Coupe du monde, pour Mark Jackson, Keith Smart », rappelle Stephen Curry, qui répond au premier degré. La vraie interrogation n'est pas de savoir s'il le pourrait, mais s'il le voudrait.

« Je ne le veux pas », dit-il. « On l'a mérité, je trouve. Les choses changent dans la ligue et on a seulement le contrôle sur certaines choses. Mais on est dans une situation unique et on mérite de pouvoir vivre cela. »

Un duo de légende

Surtout quand on voit comment Steve Kerr parle de son compagnonnage avec le meilleur shooteur de l'histoire du basket, avec lequel il a remporté quatre titres NBA ainsi que les Jeux olympiques 2024.

« Ce n'est pas un hasard si ça a fonctionné entre Tom Brady et Bill Belichick (en NFL), entre Michael Jordan et Phil Jackson », compare le coach. « Il faut que ça fasse tilt. Il doit y avoir un respect mutuel et la volonté de gagner. Quand tout sera terminé, ma collaboration avec Stephen sera sans doute ma plus grande fierté. »

Draymond Green a la même analyse. « Steve, c'est le gars de Stephen donc si on imagine laisser partir Kerr, ça ne peut pas marcher. On parle souvent de Tim Duncan et Gregg Popovich, ou de Jordan qui dit que si Jackson n'est plus là, il s'en va. On est dans le même ordre d'idées. Il n'a pas de Curry sans Steve Kerr », conclut l'intérieur.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 ☆ GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 ☆ GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 ☆ GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 ☆ GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 ☆ GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 ☆ GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 ☆ GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 ☆ GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 ☆ GOS 70 32 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.