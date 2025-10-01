L’avenir de Steve Kerr se décidera en 2026

Il n'y a pas que LeBron James qui sera en fin de contrat en 2026. Steve Kerr aussi se retrouve dans cette situation. Et comme pour le joueur des Lakers, cela ne semble pas trop bousculer l'entraîneur de Golden State. La preuve : il n'y a pas de discussion pour une prolongation actuellement.

« Je suis très à l'aise avec l'idée d'aborder la saison en fin de contrat », assure le coach des Warriors. « Je suis aligné avec Mike Dunleavy et Joe Lacob (GM et propriétaire de la franchise). On en a parlé et il n'y a aucune raison de discuter ou de s'inquiéter. On est à un stade de notre relation où on regardera tout simplement comment ça se passe à la fin de la saison. »

Les stars des Warriors – Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green – sont toutes sous contrat encore pour deux ans et, d'après ESPN, Steve Kerr reste l'option préférée de Stephen Curry et Draymond Green pour diriger la franchise californienne. Alors pourquoi ne pas prolonger dès maintenant ?

« J'adore mon travail, j'adore ce que je fais au quotidien. J'espère être encore là pour quelques années », indique le quadruple champion NBA sur le banc de Golden State. « Mais ça fait sens pour la franchise et pour moi de voir les choses à la fin de la saison, pour voir où la franchise en sera et moi aussi. J'espère qu'on pourra repartir ensemble et garder ce groupe. Ce serait génial. »

En 2023, Steve Kerr était déjà dans cette situation. Puis, en février 2024, il avait prolongé son contrat pour deux ans et 35 millions de dollars. Ce scénario est encore possible, mais visiblement pas le plus probable.

« Je n'imagine pas de négociations durant la saison », écarte le coach. « Qui sait, peut-être qu'à un moment, ils reviendront vers moi. Mais c'est le cadet de mes soucis. Je n'y pense pas. Je trouve que ça fait parfaitement sens pour tout le monde d'attendre. »

Stephen Curry et Draymond Green ayant 37 et 35 ans, et avec un Steve Kerr qui pourrait donc partir en 2026, n'est-ce pas aussi le signe aussi d'une possible fin d'aventure pour ce groupe qui a marqué l'histoire ?

« Peu importe comment ça se termine, ça se fera de la bonne manière », prévient-il. « Si ça veut dire que je dois continuer, alors je vais continuer. Si je dois partir et laisser la place à quelqu'un d'autre, il n'y aura que gratitude et reconnaissance de ma part. Cela rend les choses faciles pour tout le monde. On verra à la fin de saison. »