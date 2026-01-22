La dernière année de Steve Kerr à la tête des Warriors ?

Au lendemain de la blessure de Jimmy Butler, Steve Kerr s’est voulu positif. « Nous avons suffisamment de profondeur au niveau de l’effectif pour continuer à jouer à un haut niveau », a-t-il assuré, en évoquant notamment les renforts de De’Anthony Melton et Al Horford. « Je pense que nous avons de quoi être compétitifs », a-t-il insisté.

Sauf que, derrière le discours rassurant, une autre question s’impose : et si cette saison était la dernière du coach sur le banc de Golden State ? Son contrat arrive en effet à échéance et aucun nouvel accord ne se profile.

Publiquement, Steve Kerr reste mutique sur son avenir et, en interne, l’incertitude pèse déjà lourdement sur son staff : selon The Ringer, plusieurs assistants pensent ainsi qu’il va partir lors de la prochaine intersaison, certains commençant même à sonder la ligue pour sécuriser un poste la saison prochaine.

Le mouvement a d’ailleurs commencé. Le mois dernier, Chris DeMarco, dans le staff depuis longtemps, a quitté le navire pour prendre les commandes du New York Liberty en WNBA.

À 60 ans, Steve Kerr envisage-t-il de raccrocher à la fin de la saison, après 12 ans et quatre titres à la tête des Warriors ? Et si c’est le cas, qu’est-ce que ça signifie pour son meneur de jeu, alors que l’entraîneur avait récemment assuré qu’il « ne quitterait jamais Stephen Curry », dans une déclaration aux allures de déclaration d’amour ?