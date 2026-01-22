Matchs
La dernière année de Steve Kerr à la tête des Warriors ?

Publié le 22/01/2026 à 15:04

Dans le staff de Steve Kerr aux Warriors, certains pensent que l’entraîneur va quitter ses fonctions l’été prochain. Et essaient donc de sécuriser des postes ailleurs.

Steve KerrAu lendemain de la blessure de Jimmy Butler, Steve Kerr s’est voulu positif. « Nous avons suffisamment de profondeur au niveau de l’effectif pour continuer à jouer à un haut niveau », a-t-il assuré, en évoquant notamment les renforts de De’Anthony Melton et Al Horford. « Je pense que nous avons de quoi être compétitifs », a-t-il insisté.

Sauf que, derrière le discours rassurant, une autre question s’impose : et si cette saison était la dernière du coach sur le banc de Golden State ? Son contrat arrive en effet à échéance et aucun nouvel accord ne se profile.

Publiquement, Steve Kerr reste mutique sur son avenir et, en interne, l’incertitude pèse déjà lourdement sur son staff : selon The Ringer, plusieurs assistants pensent ainsi qu’il va partir lors de la prochaine intersaison, certains commençant même à sonder la ligue pour sécuriser un poste la saison prochaine.

Le mouvement a d’ailleurs commencé. Le mois dernier, Chris DeMarco, dans le staff depuis longtemps, a quitté le navire pour prendre les commandes du New York Liberty en WNBA.

À 60 ans, Steve Kerr envisage-t-il de raccrocher à la fin de la saison, après 12 ans et quatre titres à la tête des Warriors ? Et si c’est le cas, qu’est-ce que ça signifie pour son meneur de jeu, alors que l’entraîneur avait récemment assuré qu’il « ne quitterait jamais Stephen Curry », dans une déclaration aux allures de déclaration d’amour ?

Par Dimitri Kucharczyk
