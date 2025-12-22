Steve Kerr : « Je ne quitterai jamais Stephen Curry »

Courant octobre, Stephen Curry disait ne plus vouloir d’autre entraîneur que Steve Kerr. Deux mois plus tard, Steve Kerr dit ne pas vouloir quitter les Warriors tant que Stephen Curry jouera, alors que le coach de la franchise californienne se trouve dans la dernière année de son contrat.

« Je ne quitterai jamais Stephen Curry » affirme-t-il, dans une citation aux allures de véritable déclaration d’amour. « C’est un être humain d’exception, l’un des meilleurs que j’aie jamais côtoyés. Le simple fait de venir bosser chaque jour et de voir Steph a fait de ce métier une expérience incroyable. »

Arrivé à Golden State en 2014, Steve Kerr a tout connu avec Stephen Curry au coeur de son système. Ensemble, ils ont remporté quatre titres NBA, et perdu deux autres finales, formant l’une des meilleures dynasties de l’histoire de la ligue, en compagnie de Klay Thompson et Draymond Green.

« Quand je suis arrivé ici, il s’était déjà imposé comme un All-Star et mon objectif, c’était simplement de l’aider à devenir encore meilleur et à remporter un titre » se rappelle le Coach de l’année 2016. « On a pu le faire dès ma première année sur le banc et on a même pu en gagner trois de plus ensuite, en construisant une relation dont je serai éternellement reconnaissant. Car ça va bien au-delà du basket, de ses seules performances et de son talent. »

Ont-ils un dernier « run » dans le réservoir ?

Fan de Stephen Curry avant même qu’il ne débarque en NBA, et ne devienne donc l’un des plus grands joueurs de l’histoire, Steve Kerr s’estime plus que jamais privilégié d’avoir pu suivre sa carrière d’aussi près.

« Est-ce que les Warriors ont passé 40 ans sans avoir de joueur comme lui ? Probablement » déclare-t-il. « Et c’est là qu’il faut avoir de la chance en NBA. Il faut savoir être bon au niveau de l’organisation pour repérer des talents et trouver des joueurs qui peuvent jouer, mais aussi pour drafter et signer le bon type de personnes en qui vous croyez, pour leur qualité et leur caractère. Mais vous pourriez très bien faire ça pendant 20 ans, prendre les meilleures décisions et ne jamais trouver le prochain Steph. Donc quand on entraîne quelqu’un comme lui, il faut savoir mesurer la chance qu’on a. »

Dans l’idéal, Steve Kerr adorerait aider Stephen Curry (38 ans dans trois mois) à obtenir une autre bague, sa cinquième, histoire de garnir également son propre palmarès, avec un dixième titre comme joueur puis entraîneur. Et ainsi raccrocher sur une bonne note, à 60 ans passés.

Mais le cerveau des Warriors n’en fait pas pour autant une obsession : « Je pense que ce sont les efforts fournis quand on est en plein dedans qui comptent le plus » considère-t-il ainsi. « Bien sûr, on connaît tous l’importance de la culture de la bague et on se concentre tous sur le vainqueur final, mais il y a quelque chose de magnifique dans le combat en lui-même et la quête en elle-même. »

À la peine collectivement (14 victoires – 15 défaites), les joueurs de Golden State n’en sont encore qu’au début de leur quête, qui s’annonce ardue. Mais tant que le combat existe, elle demeure et c’est bien là l’essentiel aux yeux de Steve Kerr.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 20 31:39 47.5 40.2 91.0 0.5 3.8 4.3 4.2 2.1 1.3 3.1 0.5 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.